Zweites Corona-Hilfspaket im Volumen von rund 200 Millionen Euro

Hessen.Hessens Landesregierung will mit einem zweiten Hilfspaket aus dem Corona-Sondervermögen mittelständische Unternehmen sowie Sportvereine und -verbände unterstützen. Zudem sollen aus dem insgesamt rund 200 Millionen Euro umfassenden Paket Corona-Tests für Beschäftigte in Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen finanziert werden, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden anlässlich der Sitzung des Haushaltsausschusses des hessischen Landtags.

Seit der Einrichtung des Sondervermögens Anfang Juli wurden laut Boddenberg fast 40 Hilfen und rund 1,4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. "Das ist ohne Frage eine hohe Belastung für Hessen." Die Landesregierung achte jedoch sorgsam auf diese coronabedingten Kosten. Das kreditfinanzierte Sondervermögen des Landes hat insgesamt ein Volumen von zwölf Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen bis Ende 2023 vor allem Steuerverluste des Landes und der Kommunen wegen der Corona-Krise ausgeglichen werden. Bereits Ende Juli hatte der Haushaltsausschuss einem ersten Hilfspaket mit einem Volumen von fast 1,2 Milliarden Euro zugestimmt.