Zwischen Chaos, Kommerz und Leere

Mannheim.Am frühen Morgen nach Erlass der Allgemeinverfügung durch die Stadt Mannheim in Sachen Coronavirus reichen die Reaktionen in der Innenstadt von Panik bis Trotz. Denn wo sich traditionell längst vor Sonnenaufgang die ersten entschlossenen Käufer auf dem Wochenmarkt in G1 einfinden, herrscht in diesen Stunden die gähnende Leere. Gekauft wird dieser Tage vornehmlich, was sich hält – aller regionaler Frische von schnell verderblichem Obst und Gemüse zum Trotz. Dass sich andernorts vor den Einkaufsmärkten Mannheims längst wieder Dutzende in Stellung bringen, um sich die Waren ihres Begehrs vor ihrem Ausverkauf zu sichern, gehört zur Paradoxie dieser Tage, in denen Hysterie und Verunsicherung längst das individuelle Kaufverhalten diktieren. „Wenn diese Krankheit in Mannheim richtig ausbricht, will ich vorbereitet sein – und das lieber zu früh, als zu spät“, hatte der Familienvater Gabriel Haidi dieser Zeitung vor genau einer Woche gesagt. Sieben Tage später scheint es, als habe sich seine Philosophie wie eine weise Voraussicht auf zahllose andere Menschen ausgeweitet – und das gleich in doppelter Hinsicht.

Denn zum einen kommt das gesellschaftliche Leben, wie man es vom einkaufsstärksten Tag der Woche in Mannheim gewohnt ist, in weiten Teilen tatsächlich zum Erliegen. Zwar genehmigen sich entschlossene Kunden in den Cafés der Stadt doch noch ein Getränk der Wahl, um die sozialen Kontakte zu Freunden vor dem Mannheimer Shutdown aufrecht zu erhalten – doch wer sich am Paradeplatz, den Planken oder auch dem Einkaufszentrum Q6/Q7 nach den sonst gewohnten Massen umsieht, erblickt dort oft nur eine Hand voll verstreuter Passanten. Ein fast geisterhaftes Ambiente.

Eines, das sich in der anderen Dimension in seine extremen Kontraste verkehrt. Wer vor den Supermärkten die Schlacht um einen Parkplatz gewonnen hat, tritt sodann den Kampf und die Köpfe an – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn vollkommen gleich, ob man an diesem Tag in der Seckenheimer Netto-Filiale oder dem Real-Markt auf der Vogelstang vorfährt: Wenn es darum geht, die letzten Packungen Nudeln, Zucker, Mehl oder Toilettenpapier in den Wagen zu manövrieren, avancieren bisweilen selbst sympathische Familienväter zu impulsiven Streitrivalen. Auch die bislang progressive Ausbreitung des Coronavirus formt hier die Härte des Tons. Während Handelsmärkte wie Rewe die Abgabemenge von Produkten mit kritischer Verfügbarkeit kurzerhand auf drei pro Person reduzieren, wird bei Lidl, Aldi und Penny gehamstert, was in den Kofferraum passt. Mit teilweise drastischen Konsequenzen. Denn noch mehr als vor einigen Tagen gilt: Wer nicht in aller Herrgottsfrühe antritt, um sich seine Ration an Brot, Kartoffeln oder Konserven zu sichern, steht mit konsterniertem Blick vor leeren Regalfluchten. Da mögen die Märkte die Preise für die heiß begehrten Lebensmittel längst deutlich angehoben haben – an der Entschlossenheit von angstgetriebenen Verbrauchern ändert das wenig. „Das ist der absolute Wahnsinn. So darf es doch nicht weitergehen“, befindet Alexandru Ion, der an diesem Tag nur ein paar Zutaten für ein Sonntagsessen mit seiner Familie einkaufen wollte – und nun verzweifelt nach einer Packung Nudeln sucht. „Wenn wir so weitermachen, bezahlt die Gemeinschaft am Ende den höchsten Preis für den Egoismus“, wie der 57-Jährige befindet und dabei von der Situation der Tafeln berichtet, denen die Hamsterkäufe die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Denn an Bedürftige wird dort nur ausgegeben, was Supermärkte zuvor zur Spende bereitgestellt haben. Im Augenblick: ein Dilemma.

Die Aktionspläne von Geschäftsleuten in Mannheim zeigt, dass man auch zur Improvisation durchaus in der Lage ist. Nachdem Desinfektionsmittel auch im Großhandel über Wochen hinweg nicht verfügbar waren, verkauft Apotheker Abdulkader Daieh in der Löwen-Apotheke derzeit Klosterfrau Melissengeist als Händedesinfektion. Doch auch dieser Samstag lehrt einmal mehr die Erkenntnis, dass im Zweifel der siegt, der zuerst an sich denkt. Harald M. etwa hat seinen Einkaufswagen vor dem Sandhofer Rewe Center bis ans Limit beladen. Seinen vollständigen Namen möchte er in der Zeitung nicht lesen, weil er nicht als Verrückter gesehen werden möchte. Nur seinen Einkaufswagen, den dürfen wir abbilden. Dass er neben Dosen, Milch und Nudeln auch Wasser und Öl für die nächsten Wochen in seinen Wagen geladen hat, könnte auf den ersten Blick „merkwürdig“ erscheinen, räumt er ein: „Aber wer sich nicht um sich selbst sorgt, versinkt im Chaos – und das ist das Letzte, was ich will.“ Auch mit dieser Ansicht ist M. dieser Tage sicher nicht allein.