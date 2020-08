Zwischenfall auf Straßenbahnlinie

Heidelberg.Im Wieblinger Weg in der Bahnstadt ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein

Zwischenfall an der dort verlaufenden Straßenbahnlinie. Vermutlich aufgrund

eines technischen Fehlers kam es beim Umsetzen der sogenannten Bügel an der

Stromversorgung zu einer Störung. Die folgende Bahn verhakte sich an diesem

Bügel und riss einen Teil der Oberleitung herunter. Es kam niemand

zu Schaden, die Strecke war für zwei Stunden gesperrt. In beide

Fahrrichtungen konnte keine Straßenbahn fahren. Um 19.13 Uhr wurde die Strecke

durch die RNV wieder freigegeben.