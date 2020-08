Ludwigshafen.Ein zwölfjähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine Autofahrerin den Jungen, der sich ihr entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung näherte, am Donnerstag gegen 7.15 Uhr beim Abbiegen in den Schänzeldamm. Der Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt.