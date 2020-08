Pflicht erfüllt: SV Waldhof Mannheim gewinnt Pokal-Achtelfinale beim VfB Eppingen

Eppingen.Der Pokalsieger hat den Einzug in die nächste Runde mit einem Arbeitssieg geschafft: Der SV Waldhof Mannheim gewann am Samstag im Achtelfinale des bfv-Pokals mit 1:0 (0:0) gegen den VfB Eppingen. Den entscheidenden Treffer in der HWH-Arena markierte Arianit Ferati in der 61. Spielminute.

Im ersten Durchgang war kaum etwas von einem Klassenunterschied zwischen dem Dritt- und dem Verbandsligisten zu sehen. Die Gastgeber standen in der Defensive dicht gestaffelt, der Waldhof fand dadurch nur schwer Lücken, um auf tiefem Geläuf offensiv Akzente zu setzen. Anders wäre es vielleicht gelaufen, wenn der Schiedsrichter in der 5. Spielminute auf Notbremse entschieden hätte. Doch Sven Palinkasch, der Dominik Martinovic an der Strafraumkante festgehalten hatte, hatte Glück, wurde vom Unparteiischen nicht als letzter Mann bewertet und durfte somit weiterspielen.

In der Folge erspielte sich der SVW lediglich zwei nennenswerte Chancen. In der 13. Minute war Martinovic zu uneigennützig: Anstatt selbst aus aussichtsreicher Position im Strafraum aufs Tor zu zielen, versuchte er, Mohamed Gouaida zu bedienen, doch kam der Ball nicht an. Eine Minute später scheiterte Marcel Costly mit einem Abschluss im Strafraum. VfB-Torwart Akar Akin war aber auf dem Posten und parierte. Mehr war im ersten Durchgang nicht drin.

Die Hausherren kamen erstmals knapp fünf Minuten nach Wiederanpfiff gefährlich vor den Waldhof-Kasten. Nach einem Freistoß kam Palinkasch zum Kopfball, verzog jedoch links am Tor vorbei (51.). Nur eine Minute später hatte Eppingen sogar eine noch größere Einschusschance, doch die Direktabnahme von Giacomo Wiczynski flog über das Gehäuse hinweg.

Daraufhin wachten die Buwe auf. Gouaida scheiterte zunächst in der 57. Minute aus dem Gewühl heraus im Strafraum an Akin. Nachdem Costly nach einem Torschuss einen Eckball herausholte, den Rafael Garcia hereinbrachte, nahm sich Ferati nach einem Klärungsversuch, der vor seine Füße fiel, ein Herz und schoss den Ball per Direktabnahme in die Maschen – 1:0 (61.).

In der 72. Minute hatten die Eppinger die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, doch der Freistoß von Alexander Rudenko gut 20 Meter vor dem Tor aus zentraler Position klatschte an den linken Pfosten. In den letzten 20 Minuten verwaltete der Waldhof die Führung. In der 90. Minute scheiterten die Gastgeber noch einmal mit einem Schuss von Serhat Ayvaz aus der zweiten Reihe, der knapp übers Tor flog. Somit blieb es beim 1:0-Sieg für den SVW, der damit im Viertelfinale auf den Landesligist FV Lauda trifft.