Stunde:  Woher bekommen Journalisten ihre Informationen?

Lies die drei folgenden Texte und markiere die Stellen, an denen Du erfährst, woher die genannte Information stammt?

Finde heraus, wer den Text verfasst hat.

TEXT 1

Neue Kritik an Polizeieinsatz

Von unserem Redaktionsmitglied

Torsten Gertkemper

Ilvesheim/Mannheim. Der Tatverdächtige ist inzwischen gefasst, doch rund um den Banküberfall in Ilvesheim am frühen Dienstagmorgen wird die Kritik von Zeugen lauter. Er habe am Dienstag gegen 8.15 Uhr den Vorraum der Schalterhalle betreten, ohne von Polizisten daran gehindert worden zu sein, berichtet Detlef Kleineidam, Leser des „MM“. „Mir war in diesem Moment in keiner Weise bekannt, dass hier gerade ein Überfall mit Geiselnahme im Gebäude der Bank stattfand“, sagte er.

Die Polizei zeigte sich in einer Stellungnahme vom Donnerstag froh über den schnellen Fahndungserfolg. Laut Ermittler war der tatverdächtige Franzose gegen 7 Uhr morgens in die VR-Bank in Ilvesheim eingedrungen. Mit einer Waffe soll er einen Mitarbeiter in die Filiale gedrängt haben. Vier weitere Angestellte trafen laut Polizei danach ein. Einer davon habe den zweiten Schüssel gehabt, den es zum Öffnen des Tresors brauche. Alle fünf Mitarbeiter sollen vom Verdächtigen in den Tresorraum gesperrt worden sein. Nach Angaben der Ermittler soll es einem Angestellten zuvor gelungen sein, den Alarmknopf zu betätigen. Gegen kurz vor acht Uhr sei die Bank umstellt gewesen.

Über den weiteren Ablauf des Geschehens gibt es Kritik von Zeugen. Gegen 8.15 Uhr sollen nach Angaben einer Anwohnerin Schulkinder an der Bank vorbeigelaufen sein, ohne von der Polizei daran gehindert worden zu sein. Eine zweite Quelle für diese Behauptung gibt es nicht. Die Polizei äußerte sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht konkret zu den Schilderungen.

Der Sohn einer Angestellten, die ihren Namen nicht in den Medien sehen möchte, sagt, die Beamten hätten in Rufweite – laut Zeuge etwa zehn Meter entfernt – gestanden und sie daran hindern können, die Bank zu betreten. Christoph Kunkel dazu am Donnerstag: „Wir haben mehrfach erklärt, wie wir da vorgehen. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen.“ Sein Kollege Norbert Schätzle ergänzte: „Allgemeine Ausführungen zum polizeitaktischen Vorgehen können und dürfen wir aus grundsätzlichen Überlegungen nicht machen.“

Von Seiten der Polizeigewerkschaft gibt es Verständnis und Lob für den Einsatz der Polizei. „So etwas fordert die eingesetzten Kräfte und auch das Führungspersonal erheblich“, sagte Ralf Kusterer, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Die Polizei verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass der Einsatz nachbereitet werde. Das nehme Zeit in Anspruch, so Polizeisprecher Norbert Schätzle. Er fügte hinzu, dass die Polizei auf geäußerte Kritikpunkte „dezidiert“ eingehen werde.

TEXT 2

Schwächeres Klimagesetz

Berlin. Das Klimaschutzgesetz, das am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden soll, ist laut einem Medienbericht im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich abgeschwächt worden. Im finalen Entwurf des Umweltministeriums, der dem „Spiegel“ vorliegt, werde für das Jahr 2040 kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch das Versprechen, dass die Bundesrepublik bis 2050 Treibhausneutralität erreicht, wurde demnach abgeschwächt. Es heißt laut dem Bericht nur noch, dass dieses Ziel „verfolgt“ werden solle.

Die große Koalition hatte sich Mitte September auf eine Reihe von Maßnahmen für eine Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädigenden Treibhausgasen geeinigt. Union und SPD wollen unter anderem, dass die Verschmutzungsrechte, die Unternehmen für den Verkauf fossiler Heiz- und Brennstoffe künftig nachweisen müssen, 2021 nur zehn Euro pro Tonne kosten. Später soll der Preis dann steigen. dpa

TEXT 3

BASF investiert in Werk Antwerpen

Ludwigshafen. Der Chemieriese BASF investiert kräftig in seinen Produktionsstandort im belgischen Antwerpen. Mehr als 500 Millionen Euro fließen dort in Anlagen zur Herstellung von Ethylenoxid und ähnlichen Produkten, wie der Dax-Konzern am Montag in Ludwigshafen mitteilte. Das Gas ist Bestandteil zahlreicher chemischer Folgeprodukte, die etwa in der Haushalts- und Pflegemittelindustrie oder der Autobranche benötigt werden.

Bislang haben die europäischen Ethylenoxid-Anlagen von BASF in Ludwigshafen und Antwerpen dem Unternehmen zufolge eine Produktionskapazität von 845 000 Tonnen im Jahr. Künftig sollen es jährlich rund 400 000 Tonnen mehr werden. Die erweiterte Produktion für Ethylenoxid-Derivate soll schrittweise ab 2020 in Betrieb gehen. Auf die Beschäftigten im Stammwerk Ludwigshafen hat die Erweiterung in Belgien nach Angaben eines Unternehmenssprechers keine Auswirkungen. dpa/fas

Frage: Welche unterschiedlichen Quellen standen den Journalisten zur Verfügung?

Frage: Welche Quellen kennt Ihr noch?

Bewerte die Quellen nach ihrer Glaubwürdigkeit:

Sehr glaubwürdig

glaubwürdig

bedingt glaubwürdig.

Frage: Wer hat die Texte verfasst?