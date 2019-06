Bis zu 39 Grad und tropische Nächte - Es wird heiß im Südwesten

Stuttgart.Bis zu 39 Grad, knallender Sonnenschein und Hitze bis in die Nacht hinein: Die Menschen im Südwesten müssen sich nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf eine Hitzewelle in den kommenden Tagen einstellen. Bereits am Sonntag werde wieder die 30-Grad-Marke geknackt, sagte die Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst, Sarah Müller, am Freitag. "Nächste Woche kommt dann wirklich die Hitze." Bei strahlend blauem Himmel heize die Sonne das Land auf; die Temperaturen kletterten auf 27 bis 34 Grad am Montag, 30 bis 37 Grad am Dienstag und bis zu 39 Grad am Mittwoch.

Dort bleiben sie dann voraussichtlich auch am Donnerstag und Freitag. Die höchsten Werte stehen Müller zufolge dem nördlichen Oberrhein bevor, im Bergland könnte es minimal kühler bleiben. Wie Müller sagte, stehen den Menschen in Baden-Württemberg "tropische Nächte" bevor - das heißt, auch nachts sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Vor allem in größeren Städten werden Menschen demnach von Dienstagabend an kaum noch ihre wärmenden Bettdecken benötigen.

Auf baldige Abkühlung, etwa durch Regen, besteht laut DWD wenig Hoffnung: Schauer und Gewitter bleiben mit aller Wahrscheinlichkeit in der nächsten Woche aus, sagte Müller. Die Meteorologen erwarten bis einschließlich Freitag Hochsommer-Temperaturen - wie es danach aussieht, ist noch ungewiss. "Im Prinzip wurde es langsam Zeit, dass der Hochsommer mal kommt", sagte Müller. Diese Hitze, mit Werten bis an die 40 Grad, sei aber für Juni schon außergewöhnlich.