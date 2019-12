Größtenteils heiter und trocken zum Jahresausklang

Das letzte Wochenende des Jahres bietet im Südwesten eine Mischung aus winterlichen Temperaturen und Sonnenschein. Samstag und Sonntag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter. Die Meteorologen rechnen für die Nacht zum Sonntag gebietsweise mit Temperaturen von bis zu minus acht Grad.

In der Nacht zum Montag zeigen sich dem DWD zufolge nur wenige Wolken, in tiefen Lagen breitet sich gebietsweise Nebel aus. Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht zwischen minus einem und minus neun Grad. Autofahrer müssen örtlich mit Reifglätte rechnen.

Auch am Montag soll es abseits von sich vereinzelt nur zögernd auflösenden Nebel- und Hochnebelfeldern viel Sonne geben. Die Höchstwerte im Ländle betragen dabei wahrscheinlich ein bis elf Grad. Nachts rechnen die Meteorologen bei geringer Bewölkung mit Tiefstwerten von vier bis minus sechs Grad.

An Silvester verzieht sich örtlicher Nebel wohl nur langsam. Ansonsten soll es zunächst heiter, später jedoch wolkig oder stark bewölkt, aber trocken werden. Maximal betragen die Temperaturen zwei bis zehn Grad. Auch zu später Stunde soll es wolkig bleiben: Vor allem nach Mitternacht werden teilweise dichte Nebelschwaden vorausgesagt. Die Tiefstwerte sollen auf null bis minus vier Grad fallen.

Sonniges Südhessen

Die letzten Tage des Jahres bringen den Hessen heiteres und meist trockenes Wetter. Nach einem oftmals sonnigen Samstag wird es laut DWD auch am Sonntag vielerorts heiter, vor allem in Südhessen. Bei Höchstwerten zwischen null und drei Grad bleibt es niederschlagsfrei. In der Nacht zum Montag sollen die Werte auf minus 3 bis minus 6 Grad fallen.

Das freundliche Winterwetter setzt sich auch am Montag sowie an Silvester fort. Mit Höchsttemperaturen zwischen zwei und sechs Grad wird es nicht mehr ganz so kalt wie noch am Sonntag.

Auch die Pfalz zeigt sich freundlich

Die letzten Tage des Jahres bringen den Menschen in Rheinland-Pfalz heiteres und trockenes Wetter. Nach einem oftmals sonnigen Samstag wird es auch am Sonntag vielerorts freundlich, so der DWD. Teilweise kann es aber auch den ganzen Tag über neblig-trüb bleiben. Bei Höchstwerten zwischen zwei und sechs Grad bleibt es überall niederschlagsfrei. In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf minus drei bis minus sechs Grad.

Am Montag sowie an Silvester gibt es dann überall freundliches Winterwetter mit Sonnenschein und ohne Regen - der Silvestertag kann allerdings mit Nebel starten. Die Temperaturen steigen am Montag auf bis zu sieben Grad, am Dienstag auf bis zu acht Grad.