Rhein-Neckar: Am Wochenende kommt der Sommer

Anzeige

Rhein-Neckar.Viel Sonne und hohe Temperaturen: Dem Südwesten steht ein sommerliches Wochenende bevor. Die Temperaturen klettern am Samstag auf 24 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad am Rhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte. In Mannheim rechnen die Meteorologen mit etwa 27 Grad am Freitag und 29 Grad am Samstag, dazu viel Sonnenschein.

Zahlreiche Freizeittipps für warmes Sommerwetter und eine Übersicht über Freibäder und Badeseen in der Region gibt es in unserer Karte.

Bis Freitag müssen die Badehosen und Sonnenbrillen aber noch im Schrank bleiben, dann nehme auch das Schauer- und Gewitterrisiko wieder ab, so der DWD.