110 kleine Stars der Manege

Nordheim.Das Betreten des großen Zirkuszelts erschien wie der Schritt in eine ganz andere Welt. Denn sobald sich die Zeltplanen schlossen, Dunkelheit herrschte und die Scheinwerfer die Manege beleuchteten, kam reichlich magisch-abenteuerliche Atmosphäre auf. Vier Tage hatten 110 Kinder beim Mitmachzirkus Zapp-Zarap in Nordheim verschiedene Zirkusnummern einstudiert, die sie bei zwei großen Vorstellungen in Nordheim präsentierten. Sie wurden zu Helden der Manege.

Schon bei der Eingangsshow zeigten die kleinen Artisten in kurzen Versionen mit entsprechenden Accessoires ausgestattet, was auf dem Aufführungsplan steht. Dazu gehörte der Einzug aller Kinder in die Manege, was am Ende nochmals geschah und stets mit viel Applaus – wie alle der tollen Nummern – honoriert wurde.

Auf dem akrobatischen Programm standen unter anderem Jonglage, Zauberei, Trampolinsprünge, Fackelchoreographien, Clownerie, Seiltanz und Trapeznummern. Die Jongleure verpackten ihre Darbietung in eine moderne Version des Tischdeckens: Zuerst warfen sie Tücher durch die Luft, die zu Tischdecken wurden, dann war Tellerdrehen auf Holzstäben angesagt, bevor diese auf den Tisch kamen. „Heiß, heiß, oh, sind die Kartoffeln heiß“, riefen die Nächsten und warfen die heißen Knollen in Form bunter Bälle in die Luft. Als passenden Wein reichten sie einen Kegel.