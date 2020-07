120 neue Titel im Sortiment erwarten die Bibliser Leseratten

Biblis.Sommer, Sonne, Leselektüre: Die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) in St. Bartholomäus Biblis hat auch in diesem Jahr ihr Sortiment für die Sommer-Urlaubszeit aufgefrischt. 120 Neuerscheinungen – von aktueller Literatur über Sachbücher sowie 30 neue Bücher für Kinder- und Jugendliche warten auf Leseratten. Seit Anfang Mai hat „Die Bücherei“ wieder mit entsprechendem Hygiene- und Einlasskonzept geöffnet.

Auf Corona eingestellt

„Sonst stellen wir den neuen Lesestoff für den Sommer mit unserer Veranstaltung ‚Ab in die Ferien‘ in der Bücherei größer vor. Immer eine schöne Aktion und Zusammenkunft“, berichtet Ulrike Schmitzer, die Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage entfällt die Vorstellung der neuen Bücher in gewohnter Weise. Dennoch möchte das ehrenamtliche Team auf die Vielfalt der Neueinstellungen aufmerksam machen.

„Unser Bücherei-Team war fleißig und hat mit dem im Jahr 2019 erwirtschafteten Geld und aus Spenden 120 neue Bücher angeschafft“, erzählt Siegrun Licht vom KÖB-Team. Finanziell unterstützt wird „Die Bücherei“ vom Bistum Mainz, der katholischen Pfarrei Biblis, der Gemeinde Biblis und durch viele Spenden und Aktionen.

Bei der Auswahl der neuen Bücher wurde an alle Lesergruppen mit unterschiedlichem Alter und Geschmack gedacht. „Unser Angebot reicht vom Bilderbuch über den Thriller. Es gibt was fürs Herz und Sachbücher“, zählt Sabrina Mohr aus dem Team auf.

Mehr als 15 Ehrenamtliche sind bei der KÖB Biblis aktiv. Alle hielten die Augen nach neuem Lesestoff auf und machten Vorschläge, sodass eine bunte Mischung an Neuerscheinungen angeschafft werden konnte. „Dies erfolgt auch immer im Blick auf die bekannten Lesegewohnheiten unserer Bücherei-Kunden“, erklärt Ulrike Schmitzer. Schließlich wolle man deren Geschmack treffen oder sie für Neues interessieren.

Wichtig ist ihr, dass das Angebot aktuell und attraktiv gehalten wird. Und dies gelingt bereits seit mehr als 100 Jahren, so alt ist die Bücherei in Biblis bereits. Begonnen hat alles 1912 mit einem kleinen Bestand von 350 Büchern. Heute umfasst das Sortiment um die 5700 Medien. Neben der aktuellen Erwachsenen-, Jugend- und Kinderliteratur führt die KÖB außerdem Hörbücher, Zeitschriften, Sachbücher und ausgewählte Comics. Auch ein Bücherflohmarkt lädt regelmäßig zum Stöbern ein.

Mehrmals im Jahr werden Neuerscheinungen in den Bestand aufgenommen, etwa als „Sommerlektüre“ oder zur Frankfurter Buchmesse. Alle Neuerscheinungen sind auf der Homepage einsehbar. „Wir werden bis August/September zudem unseren kompletten Bestand online haben. Dann können Leser auch online auf ihr Konto zugreifen“, berichtet Ulrike Schmitzer. Bisher standen nur die Neuerscheinungen auf der Homepage. Natürlich liegt die Liste an Neuerscheinungen auch in Papierformat aus und kann mit nach Hause genommen werden.

„Die Bücherei“ hat drei Mal in der Woche geöffnet. Aktuell darf sie nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Die Besucherzahl ist ebenfalls limitiert und wird entsprechend am Eingang geregelt. Dort stehen Desinfektionsmittel sowie Möglichkeiten zum Händewaschen bereit. Zur Sicherheit werden die zurückgegebenen Medien auf der Oberfläche desinfiziert und erst nach zwei Tagen wieder für die Ausleihe bereitgestellt. Die zurückgebrachten Medien müssen schon im Foyer abgegeben werden.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.07.2020