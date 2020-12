130 Millionen Hygiene- und Schutzartikel für die Metropolregion in Biblis

Biblis.In Biblis werden ab Februar 2021 bis zu 130 Millionen Hygiene- und Schutzartikel gelagert. Das hat Volker Scheib, parteiloser Bürgermeister der 9100-Einwohner-Gemeinde, am Mittwoch auf Nachfrage erklärt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Dienstag seine Pläne für die nationale Gesundheitsreserve vorgestellt (wir haben berichtet). Mit diesen bundesweit 16 Lagerstätten, die an Logistikunternehmen gebunden sind, sollen Versorgungsengpässe wie zu Beginn der Corona-Pandemie vermieden werden.

In Biblis ist die Firma Fiege mit großen Hallen als Kontraktlogistiker für den niederländischen Discounter Action ansässig. Wie Bürgermeister Scheib sagte, seien dort schon seit September dieses Jahres Hygieneartikel gelagert. Ab Februar solle der Umfang auf bis zu 130 Millionen Stück erweitert werden. Die Maßnahme sei zunächst bis September 2021 geplant. Scheib sagte weiter, er stehe dem positiv gegenüber, weil dadurch Arbeitsplätze in seiner Gemeinde gesichert werden könnten. Außerdem sehe er Biblis durch die zentrale Lage an den Autobahnen prädestiniert. Scheib geht davon aus, dass der Versorgungsradius mindestens die gesamte Metropolregion umfasse. Jost Hootsen, Leiter des Fiege-Standorts Biblis, sagte, er rechne Mitte Januar mit den Ersten Anlieferungen. mas

