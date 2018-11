200 Euro fürs Kinderhospiz

Biblis.Bei der Theateraufführung der Theater AG Kleiner Bär und Company Biblis haben die Akteure wieder an Kinder gedacht, denen es nicht so gut geht. Hobbykünstlerin und Vereinsmitglied Cäcilia Georgi fertigt jedes Jahr kleine Gipsbärchen an – passend zum gezeigten Theaterstück. Diesmal gab es Bärchen passend zu „Peterchens Mondfahrt“ – mit großem Stern und in Gold gehalten. Dies war als schöne Erinnerung ans Theaterstück gedacht, zugleich wird der Erlös an das Kinderhospiz Sterntaler weitergeleitet.

Die Bärchen konnten auf Spendenbasis erworben werden, insgesamt kamen auf diese Weise 200 Euro zusammen. Cäcilia Georgi und die Theater AG freuen sich über die Unterstützung aller Bärchenfreunde. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018