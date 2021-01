24 Stellplätze in der Alten Schulstraße geplant

Biblis.Im Dezember hatte eine Infoveranstaltung mit den Anwohnern der Alten Schulstraße in Biblis stattgefunden. Jetzt wurde der Bauausschuss über die Umbaupläne informiert, die Ingenieurin Veronika Schambach von Büro Kolb und Küllmer vorstellte. Es gibt drei Varianten, die alle rund 800 000 Euro kosten und sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden.

Die Anwohner hatten sich für Variante eins entschieden, die sich am Bestand orientiert und mit 24 Stellplätzen den meisten Parkraum bietet. „Das könnte recht leicht in Variante zwei umgewandelt werden, die elf Stellplätze und neun Grünflächen hat“, erklärte die Bauingenieurin. Variante drei wäre eine Einbahnstraße. Die Fahrtrichtung wäre allerdings noch offen. Sie hätte eine verminderte Fahrbahnbreite von 5,5 auf drei Meter, 17 Stellplätze und fünf Grünflächen. SPD-Fraktionschef Josef Fiedler versicherte sich, ob die Summe allein für den Straßenbau veranschlagt sei. Das sei so, denn der Kanal im Untergrund werde an anderer Stelle abgerechnet.

Für die KMB, die für die Straßenbauprojekte zuständig ist, war Geschäftsleiter Frank Daum anwesend. Er erklärte noch einmal das Sanierungskonzept „Straßenbau 2018 bis 2022“. Ursprünglich waren darin fünf Straßen enthalten, die für 1,5 Millionen Euro saniert werden sollten. Allerdings haben die Preise stark angezogen: Ein Meter Straße koste zwischen 250 und 300 Euro. „Alles wird nicht mit dem Budget zu machen sein. Deswegen haben wir die Neue Friedhofstraße erst einmal herausgenommen“, so Daum. Die Korngasse ist fertig, die Groß-Rohrheimer Straße gerade in Arbeit, die Alte Schulstraße geplant und auch die Mittelstraße soll noch gemacht werden. Dann wird sich das Budget um 430 000 Euro auf 2,3 Millionen Euro erhöhen.

„Wir von der Verwaltung haben dazu ein klares Statement. Die Mittelstraße soll ausgeführt werden, das Geld steht im Haushalt. Wenn wir es verschieben, wird es nur noch teurer“, so Bürgermeister Volker Scheib. Allein bei den Kanälen gibt es einen Sanierungsstau von 5,4 Kilometern. Überall, wo die Straßen gemacht werden, wird zeitgleich auch Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Der Ausschuss empfahl einstimmig Variante eins, ganz im Sinne der Anwohner.

Sven Vollrath stellte den Prüfantrag der SPD für einen Wochenmarkt vor. Er könnte auf dem Platz hinter dem Rathaus stattfinden. Für Wattenheim wäre am Sportplatz ein geeigneter Ort und für Nordheim hinter dem alten Rathaus. Zwar kam von der CDU keine Ablehnung, aber die Kritik von Ausschussvorsitzenden Dirk Müller, das auch gleich für die Ortsteile zu prüfen.

CDU-Fraktionschef Hans Michael Platz sah es kritisch, weil Marktbeschicker von außerhalb den lokalen Handel schwächen würden. „Und die örtlichen Gewerbetreibenden müssten mehr Personal einstellen, um zusätzlich den Wochenmarkt zu bedienen“, meinte Platz. Vollrath wunderte sich über solche Äußerungen der Christdemokraten, denn eigentlich würden sie im Wahlkampf Werbung für den Wochenmarkt machen. Da es sich um einen Prüfantrag handelte, empfahlen ihn beide Parteien, die FLB enthielt sich.

Der Kiosk am Friedhof, der viele Jahre nicht genutzt worden ist, soll durch den Bauhof wieder hergerichtet werden, verkündete der Bürgermeister. Er ist Teil des architektonischen Ensembles und verdiene es, erhalten zu werden. „Dort liegen Strom, Wasser und Gas. Er könnte als Lager dienen, wenn auf dem Platz an der Lindenstraße wieder Konzerte stattfinden“, teilte Scheib mit. Er bringe es nicht übers Herz, den Kiosk abzureißen. Fiedler bat aber um eine Aufstellung der Kosten, selbst wenn der Bauhof dies übernehme.

Am Rübgarten gibt es eine Eigentümergemeinschaft der Anwohner der Dillstraße. Sie wollen das Areal an eine Hausbaufirma verkaufen und im Gegenzug einen Streifen von der Gemeinde ankaufen, der direkt dort angrenzt. Das empfahl der Ausschuss einstimmig.

© Südhessen Morgen, Montag, 25.01.2021