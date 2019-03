25 Jahre Hilfe mit Kleidung aus zweiter Hand

Biblis.„Am 1. April 1994 hatte unser Modestübchen zum ersten Mal geöffnet“, erinnert sich Adelheid Schultheiß vom Deutschen Roten Kreuz in Biblis. Seit 25 Jahren ist dieses nun schon eine feste Größe im Ort für alle, die Kleidung aus zweiter Hand benötigen. Mal aus einer Notlage heraus, etwa nach einem Wohnungsbrand, mal aus finanziellen Gründen oder einfach aus Prinzip, weil sie bewusst guterhaltene Kleidung auftragen möchten. Das Jubiläum wird am Montag, 1. April, um 14 Uhr gefeiert.

Adelheid Schultheiß erinnert sich noch genau an die Anfänge. Schon bevor es ein „Modestübchen“ in Biblis gab, unterstützte das DRK Biblis die Kleiderkammer in Bensheim mit gut erhaltender Kleidung. Da Bedarf vorhanden war, entstand die Idee, auch in Biblis eine Kleiderkammer zu eröffnen, was im April 1994 dann verwirklicht werden konnte.

„Bis Februar 1997 hatten wir für die Ausgabe aber lediglich den Unterrichtsraum unserer Unterkunft in der alten Schule zur Verfügung“, berichtet Schultheiß. Dies bedeutete, dass die Helfer für jeden Ausgabetermin die vorhandenen Textilien, die in Kartons verpackt in der Fahrzeuggarage gelagert wurden, hervorholen und auspacken mussten. „Und nach jedem Ausgabetermin hieß es wieder: alles verstauen“, so Schultheiß. Dies sei ein großer Aufwand gewesen, da nichts dauerhaft stehengelassen werden konnte.

Daher bemühten sich die Aktiven um eine Alternative. „Ab März 1997 mussten wir keine Kartons mehr für jeden Ausgabetermin schleppen“, erzählte Schultheiß. Denn in rund 300 Arbeitsstunden haben damals Michael Wetzel und Karl-Heinz Schultheiß sowie das damalige Kleiderkammer-Team, bestehend aus Maria Friedrich, Stefan Lörsch, Angela Reiling, Gisela Seib, Adelheid Schultheiß und Silke Wetzel, die ehemalige Garage im Schulhof zur neuen Ausgabestelle umgebaut. Es wurde gefliest, verputzt, tapeziert, gestrichen, eine Ausgabetheke geschreinert, Regale aufgebaut und eingeräumt – alles im ehrenamtlichen Einsatz für Andere.

„Im Januar 1998 hat sich dann auch der Gemeindevorstand über unsere Arbeit in dem neuen Raum informiert“, ergänzt Schultheiß. Ein weiterer positiver Aufschwung für das Modestübchen geschah ab Februar 2003. „Seitdem erleben wir „Luxus pur“, denn unser Secondhand-Mode-Stübchen ist im neuen DRK-Zentrum integriert. Wir haben mehr Fläche zur Verfügung, bessere Lagermöglichkeiten und kürzere Wege“, freut sich Schultheiß.

Rückblickend kann Schultheiß sagen, dass sehr viele Bürger das Angebot des Modestübchens mit seinen guterhaltenen Textilen annehmen, sowohl um gut erhaltene Textilien abzugeben als auch um sich Kleidung zu holen. „Besonders schätzen gelernt haben es Personen, die plötzlich in Notlagen geraten waren, etwa nach Wohnungsbränden oder in Fällen von häuslicher Gewalt. Dann wendet sich die Polizei an uns“, so Schultheiß.

Ebenso gehören Alleinerziehende, Senioren oder kinderreiche Familien zu den Kunden. In den 25 Jahren wurden etwa 59 000 Teile Bekleidung, Schuhe, Taschen, Koffer, Tisch- und Bettwäsche sowie sonstige Textilien und Geschirr an circa 9400 Personen ausgegeben. Zusätzlich stellte das Team mehr als 10 000 Teile für Hilfslieferungen ins Ausland zur Verfügung. „Etwa 8500 Stunden war das Team des Modestübchens dafür in diesen vielen Jahren aktiv“, führt Schultheiß aus.

Bis zur Eröffnung der Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins Groß-Rohrheim war das Modestübchen in Biblis die einzige Kleiderkammer des DRK im Ried. Schultheiß freut sich, dass vom „Gründungs-Team“ heute noch Maria Friedrich, Silke Wetzel sowie Adelheid und Karl-Heinz Schultheiß dabei sind.

