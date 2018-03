300 Jahre lang heiße Eisen im Feuer

Anzeige

Traktoren statt Pferde

Pferde mit Hufeisen beschlagen habe er in seiner Berufstätigkeit keine mehr, damals, als er den Betrieb nach dem Tod seines Vaters 1984 übernahm. Da waren schon längst die Traktoren auf dem Vormarsch.

In den 1960er Jahren begann schließlich der große Bauboom, und die Nachfrage nach geschmiedeten Erzeugnisse für das Haus stieg, so dass der Betrieb sich ein neues Tätigkeitsfeld erschloss. Schmiede- und Schlosserarbeiten für Hoftore, Garagentore, Zäune, Balkon- oder Treppengeländer waren gefragt, ebenso Kunstschmiedearbeiten.

„Ob ich einen anderen Berufswunsch gehabt hätte?“, sinnierte Kunz. Damals habe sich diese Frage nicht gestellt. Nach dem Krieg waren die Lehrstellen rar, der Vater sagte: „Du bleibst hier!“ Da wurde nicht widersprochen, sondern im Betrieb der Eltern die Ausbildung gemacht.

Einer seiner Vorfahren sei dagegen noch traditionell „auf die Walz“ gegangen. Valentin III. war 13 Jahre auf Wanderschaft unterwegs, seine Erlebnisse hielt er in einem kleinen Büchlein fest. Die Familie rekonstruierte anhand seiner Eintragungen Valentins Weg. Später wurde er sesshaft in Biblis, war Kommandant bei der Feuerwehr und „lag dem Bürgermeister wegen einer modernen Spritze in den Ohren“.

In der Familienchronik kann der Weg der Schmiedefamilie genau nachverfolgt werden. Tobias Kunz, geboren 1657, machte den Anfang. Er war Hofschmied bei der Herzogin von Simmern, einer seiner Söhne, der ebenfalls Tobias hieß, wurde mit seiner Braut in Biblis als Schmied sesshaft.

Verschiedene Standorte

Dort übernahm er 1718 die „gemeine Schmiede“ in Biblis und kaufte ein eigenes Haus in der Hintergasse. Von da an wechseln die Familienhäuser und Schmieden und sind in verschiedenen Straßen von Biblis zu finden: in der Neugasse, Pfadgasse oder Darmstädter Straße. Valentin Kunz III. verlegt schließlich nach der Heirat mit Anna Maria Kohr Ende der 1880er Jahre die Schmiede in deren Elternhaus in der Bachgasse 8.

Heinrich Kunz zog schließlich zurück in die Backgasse 24, heute 20, wo sich die Schmiede immer noch befindet. Sohn Heinrich Rudolf übernahm das Anwesen. Nach dessen Tod 1984 ging der Betrieb auf dessen ältesten Sohn, Hans-Dieter Kunz, über. Dieser betreibt damit in der neunten Generation bereits das Schmiedehandwerk, im Jahr 2018 seit 300 Jahren in Biblis.

Nach der Übernahme des Betriebes fragte er bei der Handwerkskammer nach, welche Unterlagen noch über den Familienbetrieb vorliegen. Im Zweiten Weltkrieg seien alle Unterlagen von vor 1944 zerstört worden, hat Kunz als Auskunft erhalten. Daher zeigte er sich sehr überrascht, als sich die Handwerkskammer dann doch bei ihm meldetet und ihm zum 300-jährigen Jubiläum gratulierte. Eine große Urkunde gab es für diese alte Handwerkskunst in Biblis. Stolz ist Kunz natürlich auf seine Familienchronik, mit und ohne Urkunde.

Allerdings wird diese Ära nun zu Ende gehen, denn seine beiden Kinder haben andere Berufe gewählt. Er selbst macht noch wenige Arbeiten – „das Alter eben“, schmunzelt er. Stattdessen genießt er seine Hobbys, ist im Vogel- und Naturschutzverein Biblis aktiv und im Geflügelzuchtverein Biblis, wo er sich der Taubenzucht widmet.

