350 Sportler treten an

Biblis.Die Turngemeinde Biblis richtet am Wochenende vom 1. und 2. Dezember die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen männlich aus. Die Wettkämpfe finden in der Pfaffenauhalle statt und dauern am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. In 20 Turngauen konnten sich die Mannschaften für die Meisterschaften und die Landesfinalwettkämpfe qualifizieren. Es werden 350 Turner in 67 Mannschaften antreten. In fünf Durchgängen gibt es an den beiden Tagen etliche Wettkämpfe in unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen.

Insbesondere die Kürwettkämpfe der Senioren und der Jugend ab 15 Jahren, die am Sonntag, 2. Dezember, 14 Uhr, beginnen, versprechen Hochleistungen mit akrobatischen Elementen. Aber auch am Samstag, 1. Dezember, sind leistungsstarke Vereine gemeldet. In Durchgang zwei (Beginn 13 Uhr) treten die Hessischen Leistungszentren und Turntalentschulen zu den Vergleichswettkämpfen der Nachwuchsturner an. Die Turner der Altersklassen sieben bis zehn Jahre wollen sich für die begehrten Kaderplätze empfehlen.

TV Bürstadt will Titel verteidigen

Neben den nordhessichen Vereinen TSG Kassel-Niederzwegehen und MT Melsungen stehen auch die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und die KTV Obere-Lahn auf der Starterliste. Kenner wissen, dass dies der Verein ist, für den auch Fabian Hambüchen viele Jahre an die Geräte ging.

Aus dem Turngau Bergstraße haben sich vier Vereine für die Meisterschaften qualifiziert: der TV Gorxheim mit drei Mannschaften, die DJK SSG Bensheim mit zwei Mannschaften, der TSV RW Auerbach mit zwei Mannschaften und der TV Bürstadt mit einer Mannschaft.

Insbesondere für den TV Bürstadt wird der Wettkampf spannend. Die Schützlinge von Ulrike Richter erturnten im vergangenen Jahr die Meisterschaft der D-Junioren. In diesem Jahr müssen sie sich allerdings in einer höheren Altersklasse mit meist älteren Turnen messen. In der Mannschaft sind auch zwei Bibliser Talente. red

Info: Zeitplan im Internet unter tg-biblis.de/hmm

