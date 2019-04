4000 Euro allein in Biblis

Biblis.Die Sportjugend Bergstraße bedankte sich bei allen, die kürzlich bei der Jugendsammelwoche mitgemacht hatten, mit einem Besuch in der Bibliser Filminsel. Es gab nicht nur eine Filmvorführung, sondern außerdem jede Menge Süßigkeiten, Getränke und Pizza.

Seit Werner Hartel aus Biblis Jugendwart ist, hat er parallel zur Dankeschön-Veranstaltung in Heppenheim, ebenfalls ein Kinobesuch, die im Ried ausgerichtet. „Zusammen mit dem Team der Filminsel klappt das hervorragend. Die Getränke sind bereits da, wir müssen uns nur um die Pizza kümmern, die von einem Lieferdienst bezogen wird“, merkte Hartel an.

Vereine zu Gast

Aus Biblis selbst waren verschiedene Vereine bei der Sammelwoche dabei: der JFV BiNoWa, die Turngemeinde, die Radfahrer, die DLRG, der Reit- und Fahrverein, alle drei Feuerwehren und die Katholische Kirchenmusik. Da sich auch Vereine aus der Nachbarschaft für die Veranstaltung anmelden konnten, kamen noch die Feuerwehr Bobstadt, der Turnverein Groß-Rohrheim und die Badmintonabteilung sowie die DLRG Lampertheim in die Filminsel.

Die endgültigen Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber allein in Biblis kamen rund 4000 Euro zusammen. „Wir hoffen, dass wir nach den letzten beiden Terminen erneut Sammelweltmeister werden“, sagte Hartel. Die Hälfte des gesammelten Geldes dürfen die jeweiligen Vereine selbst behalten. 30 Prozent gehen an den Jugendring und 20 Prozent bleiben beim Kreis. Der wiederum verteilt das Geld an größere Jugendorganisationen. Unter anderem die Sportjugend hat im vergangenen Jahr 10 000 Euro als Unterstützung bekommen.

Zudem konnte Hartel noch 70 bedruckte Stoffbeutel und 70 Schals vom SV Darmstadt 98, der gerade den Verbleib in der Zweiten Liga geschafft hat, an das junge Publikum verteilen. Die stammten aus einem Wettbewerb, bei dem sich die Sportjugend beteiligt hatte.

Bürgermeister Felix Kusicka und Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz waren gekommen, um sich für das Sammeln zu bedanken. „Ich finde das ganz toll, dass die Jugend heute noch genau so ein Engagement an den Tag legt wie früher die Eltern und Großeltern. Seit 70 Jahren besteht die Jugendsammelwoche“, erklärte Stolz.

Sie war der Meinung, dass es natürlich Überwindung kostet, an fremden Türen zu klingeln und um Spenden zu bitten. Sie bedankte sich bei der Bevölkerung für die Spendenbereitschaft. Auch Kusicka lobte den Sammelfleiß der Vereine.

Gezeigt wurde der Animationsfilm „Chaos im Netz“. Von der Filminsel halfen zwei Mitarbeiter bei der Dankeschön-Veranstaltung, darunter Vorsitzende Birgit Gimbel. Von der Gemeinde half Mitarbeiterin Jennifer Zintel. Sie hatte die Sammelwoche koordiniert und verteilte nun Pizzastücke.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019