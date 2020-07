45 Jahre lang die Geschicke gelenkt

Michael Prommer (r.) gibt seinen Vorsitz an Jörg Schneider ab. Jutta Fellbaum (Fell)

Biblis.Wie dankbar die Mitglieder des Angelsportvereins Wasserrose ihrem (ASV) langjährigen Vorsitzenden Michael Prommer sind, das konnte man bei der Jahreshauptversammlung, die am Bruchweiher draußen unter der Pergola und in gebührendem Abstand abgehalten wurde, klar erkennen. Denn Prommer, der nun nach 45 Jahren sein Amt abgab, wurde nicht nur zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Mitglieder dankten ihm auch mit sehr persönlichen Geschenken.

Neben einem Reisegutschein für sein bevorzugtes Reisedomizil in Cuxhaven, bekam er einen Gutschein für den Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Bartholomäus. „Da darf er jetzt zwölf Monate lang in die Kirche gehen und muss nichts in den Klingelbeutel werfen“, erklärte sein Nachfolger, der frisch gewählte ASV-Vorsitzende Jörg Schneider. Zudem wechselten Urkunden und eine gerahmte Fotografie des Gesamtvorstandes plus Wegzehrung in flüssiger Form den Besitzer. Sichtlich gerührt bedankte sich Prommer und schwor die Vereinsmitglieder darauf ein, dass sie auch künftig Harmonie und Ruhe im Verein pflegen.

In seinem Rückblick schaute er auf die Auskiesung des Bruchweihers 1981 und ließ die Erinnerung an das Großgemeindeangeln am Badesee 1978 mit 125 Teilnehmern Revue passieren. Auch die Erweiterung des Vereinsheims, der Bau der ersten Solaranlage und die Patenschaften für den Badesee, Weschnitz und Bruchweiher rief er in Erinnerung.

An „tolle Weihnachtsfeiern in der Jahnturnhalle“, Gurkenfestumzüge und das 50-jährige Vereinsjubiläum, dass 1997 in einem großen Festzelt mit einem Bibliser Abend zelebriert wurde, bleiben als Höhepunkte in der Vereinsgeschichte sicher in Erinnerung.

Jährliche Vatertagsfeste und die erfolgreiche Beteiligung am Weihnachtsmarkt sind im Vereinsleben verankert. Zudem sind die Angelsportler seit 30 Jahren Gastgeber bei den Bibliser Ferienspielen und haben schon so manchem Kind ein wahres Naturerlebnis beschert.

Dankbar zeigte sich der scheidende Vorsitzende gegenüber der Gemeinde und seinem Nachbarn Helmut Höhnle, der die Angler seit 25 Jahren kostenlos mit Strom versorgt. Prommer ist auch weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus als Fachmann für Anglerbedarf bekannt. Fell

