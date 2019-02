50 Jahre mit dem Verein „verheiratet“

Georg Fell feiert sein 50-jähriges Vereinsjubiläum. © str

Biblis.„50 Jahre Mitgliedschaft in unserem Verein“ – Roger Daniel, Vorsitzender der Bibliser Brass Band, zeigte sich über das Jubiläum des Ehrenvorsitzenden Georg Fell bei der Jahreshauptversammlung hellauf begeistert. Zumal sich Fell in hohem Maße für den Musikverein verdient gemacht habe: „Georg hat die Brass Band viele Jahre als Vorsitzender geprägt und ist neben unserem Dirigenten Thomas Reis mitverantwortlich für das, was wir heute darstellen“, so Daniel.

Fell sei schon in den Zeiten dabei gewesen, als man als Jugendlicher noch stolz darauf war, wenn man den Älteren vor einem Umzug die Trommel zum Aufstellungsplatz tragen durfte, berichtete Daniel schmunzelnd.

„Er war einer der Motoren, der unermüdlich nach der Trennung von der Freiwilligen Feuerwehr dafür gesorgt hat, dass die Brass Band als eigenständiger Verein schnell wieder auf die Beine kommt“, erinnerte Daniel. Viele Ideen wie etwa die langjährig geführte Straßenwirtschaft des Vereins auf dem Gurkenfest oder die seit vierzig Jahren durchgeführte Tannenbaum-Sammelaktion stammten von Georg Fell. „Bei unseren Tubisten oder besser gesagt bei unseren Sousafonen gibt er als Stimmführer immer den Ton an“, lobte der Vorsitzende und ergänzte schmunzelnd: „Mit 50 Jahren – dem goldenen Vereinsjubiläum – ist er mit der Brass Band länger ,verheiratet’ als mit seiner Frau.“

In all diesen Jahren habe er, ob im Fanfarenzug oder auch danach bei der Brass Band, viele Höhen und Tiefen erlebt, trotzdem hält er seinem Verein immer die Treue und dies bereits seit einem halben Jahrhundert.

Hierfür gab es nicht nur stehende Ovationen, sondern auch den Ehrenbrief der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant.

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019