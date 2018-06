5000 Euro in Biblis eingespielt

Anzeige

Biblis.Biblis feierte für den guten Zweck. Und so konnten 5000 Euro an den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt“ übergeben werden. Ende April hatte Organisator Reiner Wilhelm mit Bürgermeister Felix Kusicka als Schirmherrn zu einem „Bayrischen Abend“ mit Livemusik in das Bürgerzentrum geladen. Der Erlös aus dieser Veranstaltung nebst weiteren Spenden wurde nun in Frankfurt übergeben.

„Im Namen von Organisator Reiner Wilhelm, dem Schirmherr Felix Kusicka, meiner Band Corados und dem Bud Spencer Double Klaus Löffler möchten wir uns vielmals bei den zahlreichen Helfern, Spendern sowie den knapp 300 Gästen bedanken. Es war ein unvergessliches Fest, bei dem eine Spendensumme von 5000 Euro erzielt werden konnte“, zeigte sich Oliver Färbert begeistert. Er hat auch schon andernorts Benefizkonzerte für den Verein organisiert.

Die 5000 Euro kamen über verschiedene Aktionen und Spenden zusammen. Ein Topf war das Eintrittsgeld für den Bayrischen Abend. Der Gesangverein Frohsinn Biblis spendete 1000 Euro aus der Getränkebewirtung. Es fanden Verlosungen statt und es wurde reichlich von Privat- und Geschäftsleuten gespendet. Zudem stellte sich Bud Spencer Double Klaus Löffler kostenlos für Erinnerungsfotos bereit.