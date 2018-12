600 Kilometer in einer Woche

Biblis.Der Auftritt der Kunstradfahrer ist fester Bestandteil der Weihnachtsfeier beim Radfahrerverein (RV) Vorwärts. In der Gruppe, als Einzel- oder Zweierfahrer zeigte der Nachwuchs sein Können. Neben der beeindruckenden Darbietung stand geselliges Beisammensein auf dem Plan, zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt. So gehören Marion Jakob und Georg Platz dem RV schon seit 40 Jahren an. Dafür erhielten sie die Ehrennadel in Gold.

Wie es ebenfalls Tradition ist, ließ Vorsitzender Harald Lehmann das vergangene Jahr Revue passieren und zählte die Aktivitäten sowie Erfolge der verschiedenen Abteilungen auf. So gehört die Einradabteilung des Vereins mit Werner Hartel zu den Stützen der Bibliser Oster- und Herbstferienspiele. Diese Ferienspiele laufen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Biblis sowie dem Sportkreis Bergstraße.

Manfred Seib hessenweit Siebter

Sehr agil waren auch die Mitglieder der Radtouristikfahrt-Abteilung: 78 000 Kilometer sind sie geradelt. Im Durchschnitt sind dies 5000 Kilometer pro Teilnehmer. Die Tagesfahrten erfolgten im Umkreis von 60 bis 130 Kilometern, zudem gab es mehrtägige Etappenfahrten. So waren zwölf RTF-Freunde in Bad Pyrmont unterwegs: 600 Kilometer legten sie in einer Woche zurück. Bei der Weinstraßen-Rundfahrt kamen 200 Kilometer zusammen. Hessenweit erreichte die RTF mit ihren Kilometern bei der Vereinsauswertung Rang fünf. Manfred Seib erreichte in der Einzelwertung mit 4892 Kilometer den siebten Platz in Hessen.

„Unsere Mittwochsfahrten sind weiterhin sehr beliebt“, freute sich Lehmann. Viele Freizeitsportler seien mit E-Bikes dabei. Im Sommer gab es 21 Fahrten am Mittwochnachmittag. Die Teilnehmer strampelten 25 970 Kilometer. „Bei den Männern war Valentin Müller mit 2019 Kilometern der Beste, gefolgt von Siegfried Dotzauer mit 1955 Kilometern und Helmut Nippert mit 1629 Kilometern“, sagte Lehmann. Bei den Damen belegte Gisela Seib mit 908 Kilometern den ersten Platz vor IreneWehrly (779 Kilometer) und Angela Christiandl (749 Kilometer). Lehmann bedankte sich bei den Organisatoren: Valentin Müller und Siegfried Dotzauer. Bei der Hessenwertung in der Klasse drei mit 21 bis 30 Teilnehmern kamen die Mittwochsfahrer auf Platz eins.

Viele Siege fuhren die Kunstradfahrer ein, wie Florian Hofmann berichtete. 15 Aktive seien von der Schülerklasse bis hin zur Elite vertreten, vier Talente gehören dem Bezirkskader und eines dem hessischen Landeskader an. Insgesamt traten die Sportler bei zwölf Wettkämpfen an. Sie erreichten acht Kreis- und sieben Bezirksmeistertitel. Bei den Hessenmeisterschaften der Schüler gab es einmal Gold und zweimal Bronze. Bei der Hessenmeisterschaft der Jugend starteten verletzungsbedingt nur drei Sportler, davon konnte der Zweier den Titel erringen, zudem gab es eine Silbermedaille. Bürgermeister Felix Kusicka lobte das Engagement des Vereins, der Wettkampfsportlern wie ambitionierten Radfahrern eine Heimat biete.

