90 Schüler lernen bereits in Biblis

Biblis.Für fast 90 Kinder im Ried sind die Schulferien früher zu Ende. Sie besuchen die Ferienakademie in der Bibliser Schule in den Weschnitzauen. „Bei uns sind alle Kinder aus dem Ried untergebracht“, berichtet Rektorin Nicole Skubella. Somit sind auch die Mädchen und Jungen aus den Schulen in Bürstadt, Bobstadt, Groß-Rohrheim und Lampertheim in der Bibliser Grundschule zu Gast. „In dieser Woche waren 48 Kinder da, 20 weniger als angemeldet.“ Der Großteil sei auch kommende Woche mit dabei. Und es kämen noch welche hinzu.

Die Ferienakademie findet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien statt und richtet sich an Schüler der Klassenstufen 1 bis 8. Das freiwillige Angebot umfasst Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Im Landkreis Bergstraße gibt es Ferienakademie-Angebote an insgesamt neun Schulen, rund 700 Schüler sind dafür angemeldet.

Die knapp 90 Schüler in Biblis werden in neun Gruppen von fünf Kursleitern betreut. Dies teilt ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums mit. Die Kursleiter seien meist Lehramtsstudierende, aber auch andere externe Kräfte, die in der Regel Erfahrung im Unterrichten hätten. Auch Lehrkräfte von Schulen oder im Vorbereitungsdienst gehörten zu den Kursleitern. ps

