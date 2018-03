Anzeige

Biblis.Von „wild campierenden Lkw“ und Fahrern, die gezwungen seien, „ihre Notdurft in der Gemarkung zu verrichten“ berichtet ein Leser aus Biblis dem „Südhessen Morgen“. Diese Zustände seien mit der Firma Action nach Biblis geholt worden, kritisiert er. Dass Laster über Nacht an Ortsstraßen abgestellt werden, beobachtet Bürgermeister Felix Kusicka seit längerer Zeit. Ein Teil davon habe tatsächlich das Verteillager des Non-Food-Discounters Action als Ziel. Aber auch Laster, die andere Firmen belieferten, suchten sich in Biblis ein Nachtquartier.

„Besonders die Wochenenden sind ein Problem“, sagt Kusicka. Die Fahrer kämen außerhalb der Öffnungszeiten der Betriebe an und würden sich dann im Ortsbereich aufhalten. Besonders das Gewerbegebiet sei davon betroffen. Aber auch beim Kreisel hätten einige Fahrer bereits eine freie Fläche entdeckt, die sie als Parkplatz nutzten. „Wir haben Strafzettel verteilt“, so Kusicka.

Gespräch mit Firmen

Doch das Problem besteht weiterhin. „Es gibt Beschwerden“, bestätigt Kusicka. So komme ein Busunternehmer mit seinen Fahrzeugen nicht aus der Ausfahrt, weil am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge keinen Platz mehr für den nötigen Wendekreis ließen. Der Bürgermeister setzt nicht nur auf Kontrollen, er hat sich nun zu einem Gespräch mit Vertretern der Firmen Dietz, Action und Fiege getroffen, um über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Die Dietz AG hat das Logistikzentrum Beim Kreuz gebaut und an den niederländischen Non-Food-Discounter Action vermietet. Betreiber ist das Logistikunternehmen Fiege.