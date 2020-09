Ab sofort gibt’s in Nordheim wieder frische Brötchen

Nordheim. Endlich gibt es wieder direkt in Nordheim frische Brötchen, Brot und Gebäck. Seit Freitag bietet der Apfelhof Biebesheimer in seinem Hofladen in Nordheim diese Backwaren an. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit Schmitt’s Backhaus in Lampertheim, das die Waren wöchentlich an drei Tagen in Nordheim anliefert. Vermittler für diese Kooperation war die CDU Biblis.

„Die Ortsteile sind uns sehr wichtig, gerade auch die Nahversorgung“, sagt Konstantin Großmann, Vorsitzender der CDU. Nachdem die Metzgerei im Ort ebenso zugemacht hat wie zuletzt die Bäckerfiliale, fehlten diese Einkaufsmöglichkeiten in Nordheim.

Bereits hier stockte der Apfelhof Biebesheimer sein Sortiment auf und kann es nun mit Brot, Brötchen und süßen Teilchen ergänzen. „Wir suchten das Gespräch mit gut zehn Bäckereien, ob diese Nordheim beliefern könnten“, berichtet Großmann. Diese scheiterten jedoch vor allem an der Anlieferung der Waren. Bei Schmitt’s Backhaus dagegen gibt es einen engen Bezug zur Gemeinde. Das Backhaus hat seinen Sitz zwar in Lampertheim, doch die Inhaber Claudia und Thorsten Schmitt leben mit der Familie in Biblis und beliefern schon einen Hofladen in Wattenheim.

CDU stellt Kontakt her

Die CDU als Initialgeber brachte die beiden Geschäftsleute miteinander in Kontakt. Nun können in Nordheim wieder frische Backwaren eingekauft werden. „Nun ist es wichtig, dass dieses Angebot von der Bevölkerung auch angenommen wird“, betont Großmann und bittet um Unterstützung.

Birgit Biebesheimer erklärt, dass man sich zunächst auf eine Anlieferung an drei Tagen geeinigt habe. Dies könnte erweitert werden, wenn die Nachfrage da sei. Gleiches gilt für die Uhrzeiten: im Moment können Backwaren an diesen Tagen ab 8 Uhr eingekauft werden, die Zeiten könnten eventuell auch einem zeitlich früheren Bedarf angepasst werden. Doch zunächst wolle man Erfahrungen sammeln und schauen, wie das Angebot angenommen wird. „Auch Vorbestellungen sind möglich“, sagt Biebesheimer. Außerdem gibt’s halbgebackene Brötchen zum Selbstaufbacken von Schmitt’s.

Streuselkuchen am Samstag

Das Sortiment, so Claudia Schmitt, erstreckt sich auf mehrere Sorten Brot aus Roggen, Weizen und Körnern sowie verschiedene Sorten Brötchen und Kaffeestückchen.

„Samstags gibt es zudem Streusel- und Rahmkuchen hier im Apfelhof“, ergänzt Schmitt. In der Zusammenarbeit sehen alle einen positiven Gewinn, gerade auch für den Ortsteil. Gute Qualität und persönlicher Einsatz - dies verbinde zudem die beiden Geschäfte.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.09.2020