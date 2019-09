Abfall lodert im Wald

Feuerwehrmänner löschen den glimmenden Grünabfall. © Feuerwehr

Biblis.Zu brennendem Grünabfall und Müll sind die Feuerwehren der Gemeinde Biblis am Freitag gegen 17.15 Uhr ausgerückt. Aufmerksame Radfahrer hatten im Bereich der Weschnitz in Richtung Einhausen an einem kleinen Waldstück Rauch bemerkt und die Brandschützer alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, konnten sie Entwarnung geben. Denn es handelte sich nur um einen Kleinbrand von rund 15 Quadratmetern. Eile war laut Feuerwehrsprecher Ralf Becker trotzdem geboten, da das Feuer in unmittelbarer Nähe zu Bäumen und sehr viel Unterholz loderte. Die Einsatzkräfte brauchten eine knappe Stunde zum Löschen, ehe sie den Einsatz beenden konnten. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 23.09.2019