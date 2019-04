Achtung! Explosionsgefahr! – und keine Entwarnung in Sicht

Biblis.Auch 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bringt sich in Lebensgefahr, wer die Wege im Wald am ehemaligen Wehrmachtsflugplatz beim Jägerhof in Biblis verlässt. Schilder weisen unmissverständlich darauf hin: „Achtung! Verlassen der Wege verboten! Explosionsgefahr, Gemeinde Biblis.“ Im Gespräch mit dem Südhessen Morgen macht Bürgermeister Felix Kusicka deutlich, dass sich daran so

...