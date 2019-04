Action auf der Leinwand

Biblis.„Bohemian Rhapsody“ läuft noch einmal in der Kulturfilmstaffel am heutigen Donnerstag, 18. April, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. Inzwischen ist Ramy Malek als bester Hauptdarsteller mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Der Film zeigt die Geschichte von Freddy Mercury, dem Sänger der legendären Band „Queen“, der an Aids gestorben ist.

„Captain Marvel“ wird von Freitag, 19., und Sonntag, 21. April, jeweils 20 Uhr, in 3 D gezeigt. In den Hauptrollen spielen Brie Larson, Samuel L. Jackson und Jude Law.

Die von den hoch entwickelten Kree zur Soldatin ausgebildete „Vers“ stürzt nach einem Kampf im Weltraum auf der Erde ab. Der Planet ist ihr fremd. Als sie auf den jungen Agenten Nick Fury trifft, macht sie sich mit diesem daran, dass Geheimnis ihrer Herkunft zu entschlüsseln. Und es gibt eine Bedrohung durch die Erzfeinde der Kree, die scheinbar nur „Vers“ aufhalten kann.

Feuerwehrmann Sam als Held

Ausnahmsweise am Samstag, 20. April, 17 Uhr, läuft für Kinder der Animationsfilm „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“. Im letzten Moment stoppt Feuerwehrmann Sam einen außer Kontrolle geratenen Öl-Tankwagen und rettet so die Einwohner seines Heimatortes Pontypandy. Seinen mutigen Einsatz haben Mandy und Sarah filmisch festgehalten und das Video im Internet veröffentlicht. Prompt wird ein Regisseur aus Hollywood auf den Feuerwehrmann aufmerksam. cid

