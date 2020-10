Action auf der Leinwand

Biblis.„Das Beste kommt noch“ heißt der Film, der am Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel gezeigt wird. Aufgrund eines großen Missverständnisses sind die besten Freunde Arthur und César überzeugt, dass der jeweils andere an Krebs erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat. Die verbliebene Zeit des vermeintlich todkranken Freundes soll nun aber so schön wie möglich gestaltet werden.

Unter der Regie von Christopher Nolan ist mit „Tenet“ ein Action-spektakel gelungen, das von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Oktober, jeweils um 20 Uhr, in der Filminsel läuft. Ein CIA-Agent wird nach einem Einsatz bei einem Terroranschlag auf die Kiewer Oper enttarnt und überwältigt. Selbst unter Folter weigert er sich jedoch, seine Kollegen zu verraten und nimmt sich selbst das Leben oder glaubt das zumindest. In Wahrheit hat er so einen ultimativen Test bestanden und dadurch Zugang zu einer supergeheimen Organisation gewonnen.

Die Dokumentation „Warum ich hier bin“ läuft am Sonntag, 11. Oktober, um 15 Uhr. Fünf Menschen, alle zwischen zehn und 84 Jahren alt, berichten davon, warum sie ihre Heimat verlassen mussten, und wie es war, hier in Deutschland zum ersten Mal anzukommen. Einer von ihnen ist der Fußballspieler Cacau. Der Brasilianer wuchs bei seinem alkoholkranken Vater auf. Die 81-jährige Karin Schiller floh nach dem Zweiten Weltkrieg als „Wolfskind“ vor der Hungersnot von Ostpreußen nach Litauen und wurde von einer liebevollen Familie aufgenommen.

Wegen Corona sind die Plätze beschränkt und die Karten nur online zu bestellen. cid

