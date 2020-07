Ärger mit Neubaugebiet in Biblis

Biblis. Befürworter des Projekts sprachen zu seinen Anfängen 2018 von einem Meilenstein für Biblis. Inzwischen werden - nichtöffentlich - vollkommen gegenläufige Begriffe in Bezug auf das Neubaugebiet Helfrichsgärtel III, dem sogenannten Energie-Wohn-Park, bemüht.

Nach Informationen dieser Redaktion besteht zwischen der Gemeinde Biblis und dem Vermarkter des Gebiets, der Lampertheimer MKM Bauprojekte GmbH, ein schwerwiegender Konflikt. Dabei soll es um nicht eingehaltene Zusagen und um Geld gehen. Bürgermeister Volker Scheib sagte, er äußere sich nicht öffentlich zu unserer Anfrage: „Kein Kommentar.“ Markus Müllers, einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern der MKM, hatte uns auf mehrere Kontaktversuche hin ein Telefongespräch für Mittwoch, 1. Juli, angeboten, was wir dankend angenommen haben. Am Mittwochmorgen hat Müllers das Gespräch per E-Mail abgesagt und in Aussicht gestellt, ab Mitte der kommenden Woche miteinander zu telefonieren.

Helfrichgärtel III umfasst 67 zunächst gemeindeeigene Grundstücke. MKM begann, diese 2018 inklusive Bebauung vereinbarungsgemäß zu vermarkten. Die Gebäude versorgen sich mittels der Gewinnung alternativer Energien selbst. Das preisgünstigste Modell soll knapp 500.000 Euro kosten. Bis heute sind keine 20 Einheiten verkauft und bebaut.

Dem Vernehmen nach besagt die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Biblis und MKM, dass jährlich 17 Einheiten zu vermarkten sind. Nach Informationen dieser Redaktion ist der Gemeinde dadurch bisher ein nennenswerter Betrag entgangen.

