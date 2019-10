Ärztemangel und bezahlbarer Wohnraum bewegen Gemüter

Biblis.Mehr als 700 Besucher haben am Donnerstagabend das SHM-Bürgerforum zur Bibliser Bürgermeisterwahl verfolgt. Zweieinhalb Stunden lang diskutierten Moderator Martin Schulte, Kandidaten und Zuschauer in der Riedhalle über Themen, die Biblis bewegen. Am Ende der Veranstaltung betonten etliche Besucher im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sie einen interessanten Abend verbracht

...