Airbrush-Designerin zeigt ihre Kunst in Biblis

Biblis.„Durch einen großen Zufall bin ich letztendlich 2010 hauptsächlich beim Airbrush hängen geblieben.“ Das gestand Künstlerin Yvonne Ißle bei der Eröffnung ihrer Ausstellung im Rathaus Biblis. Dort hängen bis zum 5. Juni die Werke der in Ludwigshafen geborenen Künstlerin, die heute im Limburger Hof zu Hause ist.

Schon in ihrer Kindheit vom Zeichnen fasziniert, widmet sich die heute als freischaffende Künstlerin und diplomierte Airbrush-Designerin tätige Kreative aber auch der Illustration. So hilft ihr beispielsweise TigA, durch den Künstleralltag zu kommen, berichtet die 1977 geborene Frau mit den feuerroten Haaren. Mit TigA, ihrem liebevollen, launischen „Praktikanten“, der die Weltherrschaft anstrebt, erlebt sie wilde Abenteuer, schlüpft in Rollen vom Piraten bis zur Prinzessin oder macht einfach mal ein Nickerchen. Als professioneller Tröster ist er zudem faul und frech. Mittlerweile hat TigA eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn ihm hat Yvonne Ißle ein Buch gewidmet.

Ursprünglich hat sie mit leuchtenden Acrylfarben begonnen, liebt aber zudem den Umgang mit Kreide und Aquarellfarben. Gerne verbindet sie dabei die verschiedenen Techniken und gibt ihren Unikaten damit eine besondere Note. Ihre Schwerpunkte in der Kunst liegen bei Mensch und Tier. Figuren wie klein TigA oder die Snöffies zaubern beim Anschauen unweigerlich ein Lächeln auf die Gesichter der Betrachter. So auch bei der Eröffnung.

Bürgermeister Felix Kusicka konnte sich dem Charme nicht entziehen. Zudem erlaubte Yvonne Ißle im Foyer des Rathauses anlässlich der Vernissage einen kleinen Einblick in ihre kreativen Arbeiten. Doch nicht nur das Foyer hat durch die ausgestellten Unikate neuen Glanz erhalten, auch in den Etagengängen zieren ihre Werke die sonst eher schlichten Wände. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019