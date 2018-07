Anzeige

Der Turnverein zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden mit dem Fest. „Die Powertage sind natürlich Freitag und Samstag, sonntags läuft es meist ruhiger. Der Montag war diesmal zum Ausklang auch sehr gut besucht“, findet Christiane Müller.

Dem können sich auch die Brezelbäcker von der Katholischen Kirchenmusik anschließen, auch bei ihnen gingen die letzten ofenfrischen Brezeln gegen 21 Uhr über die Theke, der Kochkäse war schon früher ausverkauft. Die Vereine haben kalkuliert wie immer, dieses Mal lief der Verkauf nur besser. So gingen auch beim Fußballverein einige Speisen am Montagabend aus, die Gurkenfässer hielten aber noch leckeren Inhalt bereit. Dass die Fußballer nach einem Jahr ohne Gurken auf dem Fest in die Bresche gesprungen sind, kam gut an. „Zum Gurkenfest gehören doch Gurken“, meint Christopher Reis vom Fußballverein.

Babbel Dasche neu dabei

Eine Premiere war die Teilnahme für den Fastnachtsverein Biwwelser Babbel Dasche. „Wir wurden eine Woche vorher angerufen, weil jemand abgesprungen war, und konnten einen Platz übernehmen. Da musste dann alles schnell gehen“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Ivonne Schön. Wegen der knappen Zeit entschied sich der Verein, Kartoffelpuffer anzubieten. „Was aber letztlich bei diesem Wetter nicht so gut lief“, meint Schön. Ihr Verein will im kommenden Jahr trotzdem wieder mitmachen – und das Konzept umstellen. „Für das erste Mal war es in Ordnung. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und optimieren dies für 2019“, kündigt Schön an.

Wichtig ist dem WVB letztlich, dass Vereine und Gastronomen das Gurkenfest auch künftig stemmen können. Bruno Neumann hat erfreut beobachtet, dass in vielen Ständen bereits der Nachwuchs der Vereine aktiv ist. So kann er zuversichtlich in die Zukunft blicken.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.07.2018

Zum Thema Biblis feiert sein Gurkenfest