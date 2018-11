Aktionstag macht Lust auf mehr

Biblis.Gerade für Kinder ist es enorm wichtig, sich zu bewegen. Das fördert nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern macht auch geistig fitter. Deshalb beteiligte sich die Turngemeinde Biblis das erste Mal am Tag des Kinderturnens, der vom Deutschen Turnerbund ausgerufen worden war.

Er war in drei Teile gegliedert und fand in der Jahnturnhalle statt. Den Anfang machte Anuschka Ritzert mit ihrem regulären Kurs „Dance4Kids“, der seit den Sommerferien jeden Samstag stattfindet. Er ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht, die sich rhythmisch zu Musik bewegen wollen. „Das ist inzwischen so erfolgreich, dass wir die Gruppen gesplittet haben und den Kurs zusätzlich für Kinder ab acht Jahre anbieten“, berichtete Anuschka Ritzert. Den ersten großen Auftritt haben die Kleinen beim Nikolausturnen am Samstag, 8. Dezember, in der Pfaffenauhalle. Dann tanzen sie zu Musik aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin“.

Selbstbehauptung kostet Kraft

Bevor es ans Einstudieren des Tanzes geht, wärmen sich die Sechsjährigen jedes Mal spielerisch auf. „Mit den älteren Kindern machen wir das schon ganz gezielt“, erzählte die junge Übungsleiterin. Sie leitet mit Sina Preissler auch die Hip-Hop-Gruppe für Jugendliche ab 16 Jahren.

Den zweiten Teil des Aktionstags gestaltete Bettina Müller vom Sportkreis Bergstraße mit ihrem Selbstbehauptungskurs. Dazu konnten sich Kinder der ersten und zweiten Klasse anmelden. Der Kurs für 20 kleine Teilnehmer war rasch ausgebucht, berichtete Katrin Hannawald vom Fachbereich Kinder und Gerätturnen. Das zweistündige, gezielte Training war auch recht anstrengend. Im Anschluss stärkten sich alle mit Waffeln, die die TG zugunsten der Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ verkaufte.

„Wir hatten schon vor anderthalb Jahren einen Bewegungstag, und die Nachfrage war sehr groß. Deshalb wollten wir nun wieder eine Aktion anbieten, und der Tag des Kinderturnens schien uns geeignet“, meinte Sportvorstand Tobias Müller. Sein Lob ging an die Trainer, die diesen Tag vorbereitet hatten – obwohl sie derzeit viel um die Ohren hätten, weil so viele Veranstaltungen anstehen. Etwa die Hessischen Mannschaftsmeisterschaften oder das Landesfinale im Gerätturnen für Jungen und Männer am ersten Dezemberwochenende.

Parcours mit zwölf Stationen

Im dritten Teil des Tages lud Katrin Hannawald mit ihrem Team die Kinder ein, ihr Turnabzeichen zu machen. Drei- bis Zehnjährige konnten schwingen, balancieren und springen. Dazu war eine ganze Bewegungslandschaft aufgebaut worden: Der Parcours bestand aus zwölf Stationen. Die Kinder mussten auch fangen sowie werfen und bewältigten Aufgaben für die Sinne. So fühlten sie mit den Fingern, was sich in einem Beutel verbarg.

„Wir hatten rund 25 Kinder zu Gast, darunter waren auch einige, die nicht im Verein sind. Manche wollen sogar zu uns in die Übungsstunden kommen“, erzählte Katrin Hannawald zufrieden. Eigentlich sollte das Angebot auch als Inklusionstag dienen, aber Kinder mit Handicaps waren nicht gekommen.

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018