AKW-Abbau geht voran

Biblis.Der Rückbau des Bibliser Atomkraftwerks liege im Zeitplan, hat Werksleiter Matthias Röhrborn am Montagabend beim 12. Info-Forum in Lorsch erklärt. Zu der öffentlichen Veranstaltung waren keine 20 Besucher in den Paul-Schnitzer-Saal gekommen. Röhrborn erläuterte in seiner Präsentation die Rückbauschritte seit der Genehmigung im März 2017. Es sei zunächst darum gegangen, innerhalb der bestehenden Anlage Räume zur Unterbringung von für den Rückbau benötigten technischen Einrichtungen zu schaffen. Neue Großbaustellen auf dem Kraftwerksgelände habe man dadurch vermeiden wollen, so Röhrborn. Zwischenzeitlich hätten große Teile der Kühlsysteme ausgebaut werden können, was zu erheblichem Raumgewinn und zur Erleichterung der Arbeiten geführt habe. Nachdem im Juni dieses Jahres die beiden Blöcke brennstofffrei waren, seien die Kühlanlagen überflüssig geworden, erklärte der Werksleiter. Besucher kritisierten die Verantwortlichen des Forums anschließend deutlich. mas

