„All Night Jazz“ einen ganzen Abend lang

Wattenheim.Es ist geradezu ein Geniestreich der evangelischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim: Vier Stunden lang dauert die berührende Jazz-Session – ausnahmsweise in der Wattenheimer Kulturscheune. Prall gefüllte Zuschauerreihen hören „All Night Jazz“ von auserlesener Qualität, ein Genuss für sämtliche Sinne.

Die evangelische Kirche in Groß-Rohrheim wird saniert, also müssen die Organisatoren der mittlerweile legendären Jazznacht ein neues Domizil suchen. Und die liebevoll ausgebaute Kulturstätte bietet einen wunderschönen Rahmen – allerdings nur für einen Abend, nicht für die komplette Nacht. Die abendliche Herbstsonne fällt auf den gepflasterten Hof, Stehtische und Bierbänke sind wunderschön dekoriert – den ersten Ton hat man da noch gar nicht vernommen und ist von der Atmosphäre schon begeistert.

Dann ist es endlich soweit und das P-Trio spielt auf. Zugegeben: Die Harmonien der „Eskimo-Suite“ entfalten keine gigantische Wucht – es ist Jazz zum Zuhören. Zum Schwärmen. Zum Kontraste erleben. Zwischen Kontrabass und Querflöte fließen varianten- und spannungsreiche Kompositionen.

Doch es ist auch eine knappe Stunde zum Hineinsinken. In das Flair der Kulturscheune – aber auch mitten hinein ist das kleine Festival, das seinen Weg durch die tatkräftigen Hände so vieler nach Wattenheim fand. Einer von ihnen ist Adrian Steier-Bertz, der die Organisatoren der evangelischen Gemeinde mit offenen Armen empfangen hat. Gemeinsam mit Eberhard Petri und Jürgen Berebis feilten sie über Wochen hinweg am Konzept, der künstlerischen Besetzung und dem Speisenplan – vielleicht der größte Wandel des Traditionsevents: Von Claudia Fromm zubereitet, darf man sich in den Spielpausen von der Bockwurst bist zum Tiramisu, vom Käsekuchen bis zum deftigen Brot schlemmen und somit jede Minute im wahrsten Sinne des Wortes auskosten. Es gibt durchweg zufriedene, ja glücklich lächelnde Gesichter. Auch Kulturscheunen-Chef Steier-Bertz sagt dem „Südhessen Morgen“: „Das ist überragend, wie das hier angenommen wird – mehr kann man sich wirklich kaum wünschen.“

Spannender Stowell-Sound

Auch für die Künstler spricht der Beifall Bände. Kein Wunder, denn wer eine Stimme wie die von Janice Dixon zwischen mächtigem Gospel („Lord, Have Mercy On Me“) und zarten Pop („Sunny“) vernimmt, ist der Superlative plötzlich ganz nah. Zumal Dixon an der Gitarre mit John Stowell von einem wahren Meister seines Fachs begleitet wird. Mit durchweg geschlossenen Augen fliegen seine Finger über die Saiten, schmieden Altbekanntes mit progressiver Moderne zum legendären Stowell-Sound zusammen, der stets grandios auf die fast schon unverschämt gute Stimme seiner Duo-Partnerin eingeht. Oder mit anderen Worten: Wieso die Konvention bedienen, wenn das spannungsreiche Experiment nur einen melodischen Steinwurf weit entfernt ist.

Dem Publikum freilich könnte man einen größeren Gefallen als diesen kaum erweisen. In den Reihen steigert sich der Beifall von Zuspruch zu heller Begeisterung. Nicht wenige legen sogar ihr Smartphone beiseite, um diese – sprichwörtlich – einmaligen Momente ganz und gar aufzusaugen.

Das Jürgen Wuchner-Quartett ans Ende zu setzen, hätte man dramaturgisch kaum cleverer lösen können. Da spürt man, dass der Kontrabass-Routinier durch die Jahre an der Seite von Herbert Joos und dem hr-Jazzensemble die Kraft eines Pioniers getankt hat. Zwar geht so manche Nummer im Schlagzeughall auch forschen Mutes zu Werke, doch vielleicht ist es genau das, was der Jazz von heute wirklich braucht.

Von Veranstaltungen wie dieser – leicht modifizierter „All Night Jazz“-Auflage jedenfalls werden die Fans schwerlich je genug bekommen können.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018