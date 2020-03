Alle fiebern der Premiere entgegen

Biblis.„Er liebt mich? Oh, sag es mir noch einmal. Ich höre es so gerne“, rief Pamina und legte ihre Hände träumerisch an die Wange. „Das glaube ich dir, du bist ja auch eine Frau“, erwiderte Papageno. Die Namen der Protagonisten zeigen es auf: Mozarts Zauberflöte wird in Biblis aufgeführt, als Oper von Kindern der Schule in den Weschnitzauen gemeinsam mit dem Team der Tournee Oper Mannheim (TOM). Hierbei spielen und singen die Schüler, kümmern sich um Kostüme und Bühnenbild und sind sogar Intendanten. Eine Woche dauert das Projekt. Am Samstag, 7. März, hat das Stück Premiere.

Große musikalisches Projekte haben in der Schule in den Weschnitzauen schon Tradition Diesmal entschied man sich für das Einstudieren der Kinderoper „Papageno und die Zauberflöte“, die auf Mozarts „Die Zauberflöte“ basiert. Die Vorbereitungen laufen schon seit Januar. Auf die Musik von Mozart und den Inhalt seiner Oper haben sich die Jungen und Mädchen im Unterricht vorbereitet.

Ganze Schule beteiligt

„Wir haben Schüler aus den dritten und vierten Klassen für die Sprechrollen eingeteilt“, erklärte Konrektorin Nora Snaschel. Knapp 20 Sprechrollen – große, mittlere und kleine – konnten so vergeben werden. Die Kinder lernten ihre Texte bis zur Projektwoche auswendig. Dafür fanden wöchentliche Leseübungen statt.

Doch es gibt noch mehr zu tun, bevor die Oper aufgeführt werden kann. Alle 192 Schüler sind am Projekt beteiligt. So konnten die Jungen und Mädchen in verschiedenen Gruppen mitmachen: Schauspiel, Kostüm, Chor, Bühnenbild, Tanz und Bewegung oder auch hinter den Kulissen als Souffleur oder Intendant. „Jan, Adrian und Elinor sind unsere Intendanten und halten die Begrüßungsrede bei der Premiere. Hierfür üben wir schon“, verriet Schulleiterin Nicole Skubella unserer Redaktion.

Der Opern-Workshop der TOM mit Projektleiter Frederik Baldur wird mit den Kindern, Lehrkräften, Eltern sowie den Opernsängern und Theaterleuten gemeinsam umgesetzt und durch Sponsoren, Elternschaft, Schulbudget sowie Eintrittskartenverkäufe finanziert. Jeden Tag wird von 8 bis 13 Uhr fleißig gearbeitet und der Premiere entgegen gefiebert. Die Ergebnisse und Fortschritte des Tages werden kurz vor Ende jeweils von allen Gruppen in der Riedhalle den anderen Kindern präsentiert.

„Es ist toll, wie die TOM-Mitarbeiter die Kinder motivieren und für die Oper öffnen. Für viele ist es der erste Kontakt überhaupt mit einer Oper“, zeigte sich Snaschel begeistert, die zugleich mit den Chorkindern für die Aufführung probt.

Selbstbewusstsein gestärkt

„Hier bekommen sie so viel gezeigt, was wir im Unterricht nicht anbieten können“, freute sie sich. Musik und Musikverständnis stehen im Vordergrund bei diesem Workshop. Zugleich erleben und inszenieren die Kinder ein eigenes Stück mit nachhaltigen Lerneffekten.

Spielerische Übungen schärfen das Bewusstsein für den eigenen Körper, für die Atmung, Stimme, Artikulation. Die Schüler sind in Bewegung, handwerklich tätig, stellen gemeinsam etwas auf die Beine, geben Fähigkeiten weiter oder entdecken neue Talente.

Damit wird ihr Selbstbewusstsein gestärkt, ebenso das soziale Miteinander sowie das Gemeinschaftsgefühl. Profis unterstützen die Jungen und Mädchen. Sie binden sie spielerisch in alle Bereiche ein und helfen beim Gesang sowie der Bühnenpräsenz.

Denn natürlich werden die wichtigsten Arien in der Oper von den Sängern der TOM während der Vorstellung live gesungen. Die Geschichte selbst wird den Kindern und Zuschauern hierbei spannend und kindgerecht erzählt und erklärt, so dass die Premiere bestimmt zu einem Erlebnis für alle Beteiligten wird.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020