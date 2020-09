„Alle gemeinsam oder gar nicht“

Einen Bürstädter Adventszauber wie in den Vorjahren wird es in diesem Dezember nicht geben. „Der Bürgerhauspark kommt diesmal als Standort nicht in Frage“, stellt Bürgermeisterin Bärbel Schader klar. Wegen der Corona-Krise könne sich das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth nicht beteiligen. Ob es eine Art Weihnachtsmarkt in Bürstadt geben wird, sei noch völlig offen.

Ob der Nikolausmarkt in Groß-Rohrheim stattfinden wird, ist laut Bürgermeister Rainer Bersch noch nicht entschieden. Die Weihnachtsmärkte seien Thema in der regelmäßig stattfindenden Bürgermeister-Runde des Kreises. ps/sbo