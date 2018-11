Alle Kinder sind zum Turnen eingeladen

Biblis.Rennen, tanzen, turnen – am Samstag, 10. November beteiligt sich die TG Biblis am Tag des Kinderturnens. Alle Jungen und Mädchen von drei bis zehn Jahren sind dazu in die Jahnturnhalle eingeladen. Auf dem Programm stehen Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen.

„Spaß und Freude an der Bewegung für alle“ lautet das Motto, unter dem die Kinder unabhängig von Behinderung oder ihrer kulturelleren und sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens entdecken können.

Erster Kurs schon ausgebucht

Von 10 bis 11 Uhr sind die kleinen Teilnehmer unter der Überschrift „Dance4Kids“ zum Tanzen eingeladen. Dieses Angebot wird künftig immer samstags von 11 bis 12 Uhr stattfinden. Ab 12.15 bis 14.15 Uhr gibt es einen Selbstbehauptungskurs für Kinder der ersten und zweiten Klasse mit Bettina Müller. Dieser Kurs ist zwar schon ausgebucht. Wer sich aber auf die Warteliste setzen lassen will, kann sich bei Tobias Müller per E-Mail an tobias-mueller@tg-biblis.de melden.

Zum Schluss können alle Kinder von 14.30 bis 16.30 Uhr das Kinderturnabzeichen absolvieren. Es umfasst insgesamt zwölf Übungen aus sechs verschiedenen Kategorien, welche die Vielfalt des Kinderturnens zeigen sollen. „Ihr könnt gerne vorbeikommen und mitmachen, dazu ist keine Mitgliedschaft nötig“, laden die Organisatoren alle Kinder ein. Auch Eltern sind gerne gesehen, für sie stehen eine Tasse Kaffee und kleine Leckereien bereit. red

Info: Infos gibt es unter www.tg-biblis.de

