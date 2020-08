Alles bereit für „Löwen“ und „Füchse“

Biblis.„An euren Jahrgang werden wir uns definitiv erinnern“, stellte Schulleiterin Nicole Skubella bei ihrer Begrüßung lächelnd fest. Denn die Willkommensfeier der Schule in den Weschnitzauen verlief unter Corona-Bedingungen ganz anders als gewöhnlich. Beide ersten Klassen feierten einzeln, nacheinander und mit genügend Zeit, so dass alles desinfiziert und der Saal im Bürgerzentrum gelüftet werden konnte.

Bei der ersten Feier um 8.30 Uhr waren 24 Schüler samt Eltern anwesend und dazu noch Klassenlehrerin und Konrektorin Nora Snaschel. Die Kinder kommen in die „Löwenklasse“, die 1a. In Dreiergruppen saßen sie mit den Eltern im Saal, immer mit viel Abstand zu den Nachbarn. „Normalerweise werden sie von den anderen Klassen begrüßt, die tanzen oder etwas vorsingen. Das geht heute leider nicht“, bedauert die Rektorin. Dafür gab es einen Einspieler mit einem Tanz der vierten Klasse per Beamer.

Nicole Skubella machte den Abc-Schützen Mut. „Jeder lernt etwas bei uns, und jeder hat sein eigenes Tempo. Wir werden euch dabei unterstützen“, versprach sie. Sie fragte in die Runde, was sie alles lernen werden, und die Schüler antworteten: Schreiben, Lesen, Rechnen und Malen. Dazu gehöre aber auch Stillsitzen, damit man sich gut konzentrieren könne, ergänzt Skubella. Und auch der Sport.

Das Kollegium habe inzwischen gelernt, mit den digitalen Medien online zu kommunizieren, berichtet die Schulleiterin. Dennoch soll es für die Kinder ein Grundschultagebuch geben. Dafür ist auch das Foto gedacht, dass sie im Anschluss an die Feier von jedem Kind an seinem Platz im Klassenzimmer machen wollte.

Auch Bürgermeister Volker Scheib schaute vorbei und überbrachte Grüße von allen Biblisern und den Ortsteilen. Denn alle seien bei dieser Feier irgendwie dabei. Er erinnert sich an seine eigene Einschulung, an die große Schultüte voller Süßigkeiten und an den Weg ins Klassenzimmer. „Ich habe viele Freunde gefunden, und die Freundschaften aus der Grundschule halten oft ein Leben lang“, betonte er. Er wünschte den Erstklässlern, dass sie sich in der Schule wohlfühlen und auch, dass Schule und Eltern eine gute Kooperation bilden und „Talentförderer“ sind. Die Rektorin wandte sich ebenfalls an die Eltern mit der Bitte, die Schule als Partner anzusehen und bei allen Fragen und Anliegen auf sie zuzukommen.

Aufgeregt waren nicht nur die Kleinen, sondern auch Nora Snaschel. Sie begrüßte alle Kinder, die mit Ranzen auf die Bühne kamen, mit einem Ellbogencheck. Aufgerufen wurden sie einzeln von Nicole Skubella mit dem Zusatz: „herzlich Willkommen“. Danach ging es den kurzen Weg an der Kirche vorbei in den Klassensaal.

Der Elternbeirat war dieses Mal nicht dabei, um die Wartezeit der Familien mit Kaffee und Kuchen zu überbrücken. Die Eltern durften auch nicht – wie sonst – mit ins Klassenzimmer. Aber sie konnten auf dem Schulhof mit Abstand und Mundschutz auf ihren Nachwuchs warten.

Gleich an diesem Mittwoch findet der Elternabend statt. Der neue Elternbeirat wird gewählt, und auch die Schulleiterin wird dabei sein. Sie selbst übernimmt die „Fuchsklasse“, also die 1b, die im Anschluss begrüßt wurde.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020