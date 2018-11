Als Adolf von Bach eine neue Bleibe über dem Rhein suchte

Nordheim.Ein geschichtliches und städtebauliches Kleinod ist in Nordheim zu finden. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus der Familie Kreider in der Wormser Straße 25 ist das „Adelshaus von Bach“.

Dort wohnte einst die Familie von Bach, und selbst Oberst Nikolaus Joseph, Fürst von Esterhaßi, machte in Nordheim halt. Eine Infotafel des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald steht nun vor dem Haus und macht auf dessen Geschichte und Bauart aufmerksam.

„Dies ist ein außergewöhnliches Haus“, sagte Günter Mössinger, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim, zu dem auch Hausbesitzer Wilhelm Kreider als engagiertes Mitglied gehört. Wie Bürgermeister Felix Kusicka bei der Enthüllung der Tafel verriet, unterstützte Familie Kreider die Aufstellung des Schildes mit einer Spende. „Wir freuen uns, wenn wir Projekte aus dem Natur- und Kulturraum fördern und diese mit der Aufstellung einer Geotafel sichtbar machen können“, meinte dazu Stefanie Fey, Direktorin des Geo-Naturparks. Auf diese Weise könne man neue Wege der Wissensvermittlung gehen, Menschen neugierig machen und Geschichte darbieten.

Auf den Schildern an sogenannten Geopunkten präsentieren Kommunen ihre Sehenswürdigkeiten. „Es ist das erste Privathaus in Biblis, das eine eigene Geopunkttafel erhält“, ergänzte Kusicka. Zudem werden diese markanten Punkte in Wander- und Fahrradkarten eingezeichnet, ein Pluspunkt für die Region, fand der Bürgermeister. So würden Touristen und Einheimische auf Besonderheiten aufmerksam gemacht.

Auf dem Geopunktschild, das ein Bild des Hauses um 1900 und das Wappen der Familie von Bach zeigt, ist zu lesen, dass sich „Überrheiner“ einst nach einem sicheren Zweitwohnsitz umschauten. Dies sei eine Folge der französischen Expansionspolitik des Sonnenkönigs Ludwig XIV. gewesen, der den Rhein als Grenze Frankreichs ansah. „Daher suchten Adelige und höhere Beamte wie Adam von Bach auf dem rechten Rheinufer eine Bleibe“, so Günter Mössinger.

Aufwendiges Fachwerk

Bereits 1720 ist das große Gut von Geheimrat Freiherr von Bach nachgewiesen, das Hofgut umfasste einst noch das angrenzende Anwesen und ein weiteres benachbartes Gebäude in der Altrheinstraße, von dem nur noch der Gewölbekeller vorhanden ist.

„Es ist ein besonderes Fachwerkhaus“, fand Mössinger. Im Obergeschoss hat es eine bemerkenswert aufwendige Fachwerkkonstruktion.

Der „Wilde Mann“, eine typische Strebenform im Fachwerk, sticht heraus. Dieser sollte böse Geister abschrecken. „Im Erdgeschoss hat sich eine ornamentierte Kassettentür erhalten, zu der eine ausladende sandsteinerne Freitreppe führt. Die große ehemalige Zehntscheune ist teilweise unterkellert und trägt im Sandstein der Kellertür die Inschrift „AB“, wohl für Adolf Bach, sowie die Jahreszahl 1606.

Adolf von Bach war im Reichsadelsstand, sein Wappen ist auf der Informationstafel abgebildet. Daniel von Bach, ein um 1730 geborener Sohn des Adam von Bach, war verheiratet mit Elisabeth von Massenbach-Gemmingen. Das Paar hatte in Nordheim zwischen 1766 und 1780 sechs Kinder. 1788 wurde das Haus an Jacob Wilhelm Biebesheimer verkauft, dessen Nachfahren die Familie von Wilhelm Kreider sind, dessen Sohn Ulrich noch heute das Adelshaus von Bach bewohnt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018