Alte Dias wecken Erinnerungen

Nordheim.Gut besucht war die Generalversammlung des Vereins für Heimatgeschichte im Sportheim, bei der Vorsitzender Günter Mössinger die Anwesenden mit eine kleine Dia-Show unterhielt. Mit Sorge betrachtet der Verein die Dammbauarbeiten, die zurzeit laufen. Sowohl die Ausgrabungsstätte der Burg Stein als auch der Fährturm würden sehr belastet, befürchten die Mitglieder.

Viel Vergnügen bereitete die kleine Diaschau mit Bildern von Nordheim aus den siebziger und achtziger Jahren. Die Fotos stammen aus der Sammlung des Nordheimer Sängers und Gitarristen Rainer Schindler, die er dem Verein kürzlich überlassen hatte. Zwar gibt es zu den Bildern keine Beschreibungen. Doch zeigte sich an den fröhlichen Zwischenrufen, dass fast jedes Haus im Ort benannt werden konnte, häufig sogar noch mit Namen der Besitzer samt Beinamen.

Der Bericht des Vorstandes verzeichnete neben den eigenen Aktivitäten wie Ausstellungen im Burg-Stein-Museum oder auch die Teilnahme am landesweiten Tag des offenen Denkmals auch die intensive Kontaktpflege mit den Heimatgeschichtsvereinen in der Nachbarschaft zu beiden Seiten des Rheins. Daneben betrieben die Mitglieder des Vereins Pflegearbeiten an den Denkmälern in Nordheim und Umgebung. Und man traf sich zu Archivarbeitsabenden.

Wieder einiges vorgenommen hat sich der Verein fürs laufende Jahr, wie Mössinger ankündigte. So sind Ausstellungen im Fährturm und im Burg-Stein-Museum vorgesehen. An Kerb im September ist im Museum eine Sonderschau zu den karolingischen Krongütern in Biblis, Wattenheim und Nordheim geplant. In der Weihnachtszeit gibt es eine Ausstellung unter dem Titel „Alte Poesiealben aus unserer Umgebung“. Dazu werden noch weitere Alben gesucht.

Insgesamt 110 Mitglieder meldete Rechner Rüdiger Ried mit dem Kassenbericht, in dem er Einnahmen und Ausgaben auflistete. Die Prüfer Gretel Glaser und Heinz Lahr bescheinigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung. Dem schloss sich die Versammlung einstimmig an.

Rüdiger Glaser geehrt

Einstimmig im Amt bestätigt wurde der geschäftsführende Vorstand mit Vorsitzendem Mössinger, zweitem Vorsitzenden Alexander Dinges, Schriftführerin Gisela Gibtner und Rechner Rüdiger Ried. Ferner wurden Irmgard Bocksnick, Ursula Diaz, Maria Bingel, Karla Pawlitschek, Kurt Dinges und Walter Schmidt als Beisitzer in den Vorstand berufen. Kassenprüfer bleiben Gretel Glaser und Heinz Lahr. Rüdiger Glaser wurde für 25 Jahren Mitgliedschaft ausgezeichnet. eib

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019