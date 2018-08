Alte Pläne in Karlsruhe entdeckt

Nordheim.Fieberhaft suchen die evangelische Kirchengemeinde Biblis-Nordheim und der Verein für Heimatgeschichte Nordheim nach Bauunterlagen ihrer Simultankirche. Diese erhielt im Jahr 1818 den letzten großen Umbau, der ihr heutiges Aussehen prägte. In den eigenen Archiven seien nach Auskunft des Vereins für Heimatgeschichte keine Akten mehr vorhanden. Ebenso ungünstig sah es im Zentralarchiv der evangelischen Kirche in Darmstadt aus.

Nun haben sich die Heimatforscher Gisela Gibtner, Kurt Althoff und Günter Mössinger zusammen mit Rüdiger Glaser vom Kirchenvorstand Nordheim auf den Weg in das Generallandesarchiv in Karlsruhe begeben, um noch Bauunterlagen und Pläne der Nordheimer Kirche zu finden.

Es sei wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gewesen, teilen die Akteure jetzt mit. Sie sehen es als großes Glück an, dass die Nordheimer mit Hilfe der Amtsrätin Gabriele Wüst vom Generallandesarchiv fündig wurden. Es stellte sich heraus, dass der berühmteste Baumeister Süddeutschlands, Friedrich Weinbrenner, in Karlsruhe die Umbaupläne entworfen hat und diese auch heute noch dort verwahrt werden.

Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, wollen die Nordheimer diese Pläne nun erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Der Tag wird eröffnet mit einem festlichen Gottesdienst um 9.45 Uhr mit Liedbeiträgen des Gesangvereins Volkschor Nordheim. Nachmittags sind Orgeldarbietungen von Joschka Althoff geplant. Die kleine Ausstellung mit den neu entdeckten Plänen soll an die Kirchenerweiterung mit einem Querschifflanghaus vor 200 Jahren erinnern. Die Kirche ist von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es zu jeder vollen Stunde. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018