Alte Schlager leben auf

Biblis.Einen Tag vor Altweiberfastnacht tritt Sängerin Barbara Boll mit ihrem „Schlager Trio“ am Mittwoch, 27. Februar, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel auf. Barbara Boll, Siggi Groß und Patrick Embach lassen die Hits der 50er bis 70er Jahre in originellen Kostümen, originalem Sound und tollem Bühnenbild aufleben. Auf dem Programm stehen Lieder aus der Zeit der goldenen Schlager wie „Mit 17 hat man noch Träume“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, „Zwei kleine Italiener“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Ich will keine Schokolade“. Das Trio lässt auch optisch diese Zeit aufleben. Schon bei den ersten Liedern begibt sich das Publikum auf Zeitreise. cid

