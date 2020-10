Altenheim meldet Corona-Fälle in allen Wohnbereichen

Biblis.Im Bibliser Seniorenheim „Am Weichweg“ gibt es weitere Corona-Infektionen. Das Gesundheitsamt hat inzwischen alle Bewohner getestet, auch die beiden Wohnbereiche, die bislang nicht betroffen waren. Es gibt nun auf allen drei Stationen Fälle, teilte Peter Müller, Pressesprecher des Betreibers Best Care, auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Insgesamt sind nun 18 Bewohner und fünf Mitarbeiter betroffen, von denen allerdings keiner die klassischen Symptome wie hohes Fieber oder starken Husten zeige.

Im Wohnbereich, in dem der Ausbruch wohl seinen Anfang nahm, seien elf Fälle verzeichnet, in einem weiteren Wohnbereich sechs und in dem, der am weitesten entfernt sei, ein Fall. Damit dürfen sich nun die Bewohner in allen Bereichen des Seniorenheims nicht mehr treffen. Das Besuchsverbot für Angehörige, das bereits nach den ersten Fällen ausgesprochen wurde, besteht weiter.

Außerdem ist ein erster Todesfall zu beklagen, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Bei der 92-Jährigen, die am Mittwoch verstorben ist, handelt es sich allerdings um niemanden aus dem Kreis der Personen, die in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet worden sind, erklärt Peter Müller.

Die Frau sei bereits vor Bekanntwerden des ersten Falls im Seniorenheim ins Krankenhaus gekommen, weil sie andere Gesundheitsprobleme hatte, wie Müller dieser Redaktion berichtet. Routinemäßig sei sie im Krankenhaus getestet worden. Dabei habe man das Virus nachgewiesen.

„Der Fall war aber nicht der Auslöser für uns, im Heim aktiv zu werden“, betont Müller. Das sei die Erkrankung einer anderen Person gewesen, die nach wie vor im Heim betreut werden könne, ebenso wie die anderen Infizierten. Sie stamme allerdings aus dem gleichen Wohnbereich wie die jetzt Verstorbene. kur

