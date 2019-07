„American Woman“ in der Filminsel

Biblis.MIt ihrem Programm „American Woman“ gastiert Gayle Tufts am Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. Die Kabarettistin beobachtet mit scharfem Blick und viel Humor nicht nur ihr Leben als Amerikanerin in Deutschland, sondern auch ihre alte Heimat. Sie schildert Alltag und Angewohnheiten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, erzählt vom Heimweh nach dem New York der 1980er Jahre sowie vom wiedererwachten politischen Engagement. Sie verarbeitet ihren Schock über die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten, zeigt aber auch, dass Amerika nicht nur das Land von Trump ist. Sie demonstriert, jubelt, musiziert – und nimmt vor allem kein Blatt vor den Mund. Ihr Ziel ist intelligente Unterhaltung mit Musik. Karten sind im Vorverkauf zu 19 Euro in der Filminsel, bei Hollerbach und in der Lesezeit erhältlich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019