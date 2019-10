Amerika in Biblis

Biblis.Gayle Tufts ist mit ihrem Programm „American Woman“ am Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, zu Gast in der Bibliser Filminsel. Sie gibt einen Solo-Abend mit Lesung, Comedy und Musik.

Seit über 25 Jahren baut Gayle Tufts eine Brücke zwischen ihrer alten Heimat USA und ihrer neuen Heimat Deutschland, ein völkerverbindender Spagat. Wer sind die Menschen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Was hat Frischluft mit der Tagesschau zu tun? Ist Lässigkeit eine Tugend?!

Gayle Tufts beobachtet mit scharfem Blick und mit viel Humor nicht nur ihr Leben als Amerikanerin in Deutschland, sondern auch ihre alte Heimat. Sie schildert Alltag und Gewohnheiten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, erzählt vom Heimweh nach dem New York der 1980er Jahre, vom wiedererwachten politischen Engagement angesichts der Präsidentschaftswahl.

Tufts verarbeitet in ihrem Buch den Schock über die Wahl Trumps. Die Basis ist natürlich auch dieses Mal wieder ihr Leben zwischen den Kulturen, nachdem die „getrumpt“ wurden. In einwandfreiem „Denglish“ hinterfragt sie ihre amerikanischen Wurzeln und ihr neues deutsches Zuhause.

Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro und an der Abendkasse 21 Euro. Der Vorverkauf läuft in der Filminsel, bei Hollerbach, in der Lesezeit und online filminsel-biblis.de/tickets. cid

