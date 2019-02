An die Kündigung erinnert

Biblis.Zum Thema Gerätewart für die Groß-Rohrheimer Freiwillige Feuerwehr meldet sich nun die Bibliser CDU-Vorsitzende Johanna Iovine zu Wort. Mit Erstaunen habe die Bibliser CDU den Artikel im Südhessen Morgen gelesen, in dem sich die CDU Groß-Rohrheim und ihr Fraktionsvorsitzender Kurt Kautzmann einen gemeinsamen Gerätewart für die Feuerwehren der Kommunen Biblis und Groß-Rohrheim wünschen.

„Nachdem der Haushalt in Groß-Rohrheim für das Jahr 2019 und darüber hinaus offensichtlich auch für die weiteren Jahre nicht mehr so rosig aussieht, schlägt der CDU-Fraktionsvorsitzende Herr Kautzmann einen hauptamtlichen Gerätewart vor, der doch beide Feuerwehren unterstützen könnte“, stellt Iovine fest. Im Zuge „klammer kommunaler Kassen“ durchaus ein Anliegen, das im Zuge interkommunaler Zusammenarbeit diskutiert werden könne. „Auch eine Kostenteilung im Verhältnis der Einwohner hat Herr Kautzmann schon parat.“

Der Wunsch sei aber schon verwunderlich, da der gewünschte gemeinsame Gerätewart doch bereits existiert habe und im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit zwischen beiden Kommunen mit Zustimmung der beiden Gemeindevertretungen vertraglich geregelt worden sei. „Diese Zusammenarbeit wurde von der Gemeinde Groß-Rohrheim fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt, nicht von Bürgermeister Bersch, nicht vom Gemeindevorstand Groß-Rohrheim, sondern aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Groß-Rohrheim, die am 19. Juni 2018 einstimmig die Kündigung beschloss!“ Iovine fügt hinzu: „Wenn man die Berichterstattung in der letzten Zeit zu diesem Thema im Südhessen Morgen verfolgt hat, könnte man als Außenstehender den Eindruck gewinnen, dass der eigene Beschluss zur Kündigung des Vertrages und die sich daraus ergebenden Konsequenzen den handelten Akteuren nicht mehr bewusst sind.“

Interkommunale Zusammenarbeit bedürfe einer vertrauensvollen Basis. Sie sollte sich an nachhaltigen Lösungen orientieren und nicht an der Haushaltslage ausgerichtet sein. „Die gemeindlichen Haushalts-Probleme mit solch einem Vorschlag in die Nachbarkommune tragen zu wollen, ist für uns der falsche Lösungsansatz, denn die Lösungsfindung ist die ureigenste Aufgabe der Gemeindevertretung Groß-Rohrheim“, sagt die Bibliser CDU-Vorsitzende Johanna Iovine. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019