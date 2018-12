An die Verstorbenen gedacht

Biblis.Schon seit Jahren singen am Heiligabend die Chöre von GV Eintracht und MGV Liederkranz nun bereits gemeinsam auf dem Friedhof in Biblis und gedenken ihrer verstorbenen Mitglieder.

Dieses Singen am Nachmittag des Heiligabends war ein fester Punkt im Terminkalender des GV Eintracht. Und nachdem sich die Eintracht zum Singen mit dem Liederkranz entschlossen hatte, setzen nun beide Chöre gemeinsam diese liebgewordene Tradition fort.

Die beiden Vorsitzenden Hans-Jürgen Farrenkopf und Manfred Gaspar gedachten in ihre Ansprache der verstorbenen Mitglieder Dieter Müller, Alfred Helmling und Herbert Gahler.

Unter der Leitung von Dirigent Julian Schwarz sangen die Sängerinnen und Sänger „Fröhliche Weihnacht überall“, „Leise rieselt der Schnee“, „Oh du fröhliche“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Neben dem Gedenken an die Verstorbenen bietet diese Veranstaltung aber auch die Gelegenheit, sich gegenseitig frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.

Die nächsten Termine für das Jahr 2019 stehen auch bereits fest: Am Samstag, 5. Januar, findet die Winterwanderung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bürgerzentrum. Das Orga-Team sorgt wie immer für eine Stärkung zwischendurch. Der Abschluss ist in der „Bibliser Stubb“ bei Mitglied Reinhold Brückmann. Wer nicht mitlaufen kann, kann direkt dorthin kommen.

Am Dienstag, 8. Januar, um 19 Uhr ist Treffpunkt für die erste Singstunde (gemischt) im neuen Jahr und anschließend Sängerversammlung. red

