Biblis.Dass Tier und Mensch sich ähnlich sind, ist kein Geheimnis. Dass das Vieh mit Fell und Feder an heißen Tagen genauso oder noch mehr als wir Menschen unter der Hitze ächzt, bestätigen Landwirte aus der Region.

„Den Kühen ist es aktuell viel zu warm“, sagt Sebastian Glaser, der seinen Hof mit Vieh in Nordheim hat. „Die optimalen Temperaturen, bei der sich die Kühe wohlfühlen, sind etwa 10 bis 15 Grad Celsius. Das liegt daran, dass die Kühe im Verhältnis zu ihrer Oberfläche ein sehr großes Volumen haben“, erklärt Glaser. Sie haben also verhältnismäßig wenig Fläche, an der sie schwitzen, und so ihre Temperatur regulieren können. Wichtig ist, dass genügend Wasser für die Tiere vorhanden ist. „Normalerweise trinkt eine Kuh etwa 80 bis 100 Liter am Tag. Bei dieser Hitze sind es 120 bis 150 Liter“, erklärt Glaser.

Zusätzlich dazu, dass er immer genügend Wasser bereithält, sorgt er auch dafür, dass immer genügend frische Luft in den Stall kommt. Im Stall gibt es verschiedene Bereiche. Die Kühe können hier auch liegen. Hier kümmert sich Glaser darum, dass jeden Tag frisches Stroh vorhanden ist. Wichtig ist aber besonders, dass die Tiere ihre Ruhe haben.